Telegram добавил возможность создания голосовых чатов

Мессенджер Telegram выпустил очередное обновление мессенджера. В частности, пользователи получили возможность создавать голосовые чаты в каналах и сохранять их как подкасты.

Об этом говорится в сообщении Telegram.

Голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года. Теперь такая функция доступна в каналах. При этом чаты не имеют ограничений по количеству участников. С обновлением администраторы могут сохранить запись эфира. По завершению аудиофайл появится в чате с сохраненными сообщениями, передает AIN.

Чтобы создать голосовой чат, необходимо перейти в профиль любого администрируемого канала или группы, нажать на (⋮) или (⋯) и выбрать "Начать голосовой чат".

Аналогично голосовым чатам Clubhouse в списке участников беседы появились их биографии, а слушатели могут поднимать руку для участия в обсуждении. Спикеры могут подключаться к голосовой беседе от имени своих каналов, а также создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают чат. Для спикеров и слушателей можно создать отдельные ссылки.

Среди других нововведений: возможность быстро отменить ошибочную пересылку сообщений, а длинные голосовые сообщения теперь можно перезапустить с того места, где пользователь остановился.