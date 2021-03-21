БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1728 відвідувачів онлайн
Новини
1 475 1
МВФ (1730) прогноз (1074)

Мировая экономика восстанавливается быстрее прогнозов, – МВФ

Мировая экономика восстанавливается быстрее прогнозов, – МВФ

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось, однако неравномерно и с признаками роста разрыва между развитыми экономиками и развивающимися.

Об этом говорится в заявлении первого заместителя главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото. 

"В январе мы прогнозировали глобальный рост (экономики) В 2021 году на уровне 5,5%, но появляются перспективы быстрого восстановления - благодаря дополнительным финансовым стимулам, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации", - сказал Окамото, передает Укринформ.

В то же время восстановление глобальной экономики было неполным и неравномерным, "несмотря на более быстрое, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП в большинстве стран остается существенно ниже докризисных показателей", - отметил Окамото.

Он также обратил внимание на то, что риски для восстановления экономики все еще остаются, в частности, распространение новых штаммов коронавируса.

По прогнозам МВФ, совокупный доход на душу населения в странах с рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем если бы пандемии коронавируса не было.

Это может привести к тому, что с начала пандемии за чертой крайней бедности окажутся почти 90 млн человек.

Автор: 

Джерело:  Укринформ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только не в Украине, где, к сожалению, только ПАРОДИИ вместо преза, министров, депутатов, судей и прокуроров... ПАРОДИЯ вместо реального карантина, тестирования, обсервации, изоляции, вакцинации... ПАРОДИЯ вместо борьбы с вирусом, с коррупцией, с олигархами и кумовством... ПАРОДИЯ - единственное, на что способна зеленая пустоголовая балаганная шантрапа...
показати весь коментар
21.03.2021 17:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 