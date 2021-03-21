Киев и Одесская область с 23 марта ввели "красный" уровень эпидопасности

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Киеве и Одесской области с 00:00 23 марта.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 23 марта 2021г года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в Telegram, передает Интерфакс-Украина.

23 марта "красный" уровень на территории Одесской области.

Как позже сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в течение последнего месяца в указанных регионах отмечается ухудшение ситуации.

"Количество новых случаев на COVID-19 в столице за последний месяц увеличилась в 4 раза, за последнюю неделю мы видим прирост на 56%. Похожими темпами растет и количество новых госпитализаций подтвержденных и с подозрением на COVID-19. Уровень госпитализации в ковидных больниц Киева течение последней недели на 64% превышает установленный показатель 60 человек на 100 тыс. населения. В течение последних трех дней является превышение двух индикаторов, в частности, это уровень госпитализации, а также загруженность коек с кислородом", - отметил Ляшко.

В Одесской области, по его словам, также отмечается рост госпитализаций и за последние три дня этот показатель превышает установленный постановлением Кабинета министров показатель в 60 человек на 100 тыс. населения.

"Вторым показателем, который превысила Одесская область, является выявление случаев инфицирования, которые в течение последних 7 дней превышает показатель в 20%", - подчеркнул главный санитарный врач.

Так, в регионах будут применяться ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для данного уровня эпидемической опасности.Главам Одесской ОГА и Киевской горгосадминистрации поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, Комиссия рекомендовала перевести на дистанционную работу часть работников ЦОИВ, а также провести заседание региональной ТЭБ и ЧС в Одесской области, чтобы решить вопросы, которые будут возникать в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности.