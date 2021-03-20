Маршрут мультимодальных перевозок между Турцией, Украиной и Польшей заработает 30 марта

С 30 марта будет открыт новый маршрут для мультимодальных грузовых перевозок между портом Карасу (Турция), железнодорожно-паромной переправой Черноморск (Украина) и городом Славкув (Польша).

Об этом рассказал и.о. главы ГП "Администрация морских портов Украины" Александр Голодницкий во время IV Украинско-германского экономического форума.

"30 марта Украина открывает благодаря своим европейским партнерам, бизнесу Польши и Турции мультимодальные перевозки через порт Черноморск", - сказал Голодницкий, передает Укринформ.

Он добавил, что маршрут будет работать от порта Карасу в Турции, через железнодорожно-паромный комплекс Черноморск в Украине до польского города Славкув.

По словам Голодницкого, этот новый маршрут позволит ускорить грузовые перевозки по маршруту на сутки - полтора.

Руководитель АМПУ уточнил, что стоимость перевозки одного контейнера из Карасу до Славкува составит 1 700 евро.

Напомним, 5 марта Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мультимодальных перевозках". Целью законопроекта является совершенствование регулирования организационных и правовых основ мультимодальных перевозок грузов в Украине, а также государственной поддержки мультимодальных перевозок.

Проектом предлагается ввести в Украине понятие смешанной и комбинированной перевозки грузов, мультимодального терминала, документа смешанной перевозки, оператора и заказчика мультимодальной перевозки, определение договора смешанной перевозки, его существенных условий, прав и обязанностей его сторон, основных принципов государственного регулирования и государственной помощи при такого вида перевозках.