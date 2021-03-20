Бывший гендиректор сумского предприятия задолжал работникам зарплаты на 100 миллионов

Сумская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному директору ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" по факту невыплаты зарплаты (ч. 1 ст. 175 УКУ).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Подозреваемый, имея финансовую возможность за счет средств на расчетном счете предприятия осуществить выплаты, умышленно и безосновательно на протяжении 16 месяцев не выплачивал 553 работникам заработную плату", – говорится в сообщении.

Размер задолженности составляет около 100 млн грн.