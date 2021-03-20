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Суми (163) зарплата (1093) Офіс Генпрокурора (450)

Бывший гендиректор сумского предприятия задолжал работникам зарплаты на 100 миллионов

Бывший гендиректор сумского предприятия задолжал работникам зарплаты на 100 миллионов

Сумская областная прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному директору ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" по факту невыплаты зарплаты (ч. 1 ст. 175 УКУ).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Подозреваемый, имея финансовую возможность за счет средств на расчетном счете предприятия осуществить выплаты, умышленно и безосновательно на протяжении 16 месяцев не выплачивал 553 работникам заработную плату", – говорится в сообщении.

Размер задолженности составляет около 100 млн грн.

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Джерело:  Офис генерального прокурора


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