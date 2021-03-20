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В Украине появится экономический паспорт украинца, – Зеленский

В Украине появится экономический паспорт украинца, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал введение в Украине так называемого экономического паспорта украинца и пояснил, как он будет работать.

Об этом он заявил в видеообращении к народу.

"По нему все рожденные в Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - сказал глава государства, передает Интерфакс-Украина.

По словам Зеленского, вскоре украинские власти представят механизм для воплощения в жизнь такого паспорта.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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