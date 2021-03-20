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арешт (839) Мотор Січ (209) СБУ (1515)

Суд передал "Мотор Сич" в управление АРМА

Суд передал

Шевченковский районный суд Киева по материалам Службы безопасности наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор-Сич".

Как сообщает пресс-центр СБУ, по результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

В СБУ напомнили, что Главное следственное управление осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям.

Первое - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второе - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 УК Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Поскольку охранение украинской "Мотор-Сичи" - вопрос национальной безопасности ", - отмечает глава СБУ Иван Баканов.

Также в сообщении подчеркнули, что АО "Мотор Сич" продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность.

Автор: 

Джерело:  СБУ


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Китайськi iнвестори,якi неформально причетнi до спецоперацii китайських спецслужб,формально звернулись в Верховний Суд з скаргою .В свою чергу ,Верховний Суд звернувся до СБУ з вимогами дати докази:що не так з китайським придбанняv контрольного пакета акций "Мотор Сiч".Китайцi хотiли й хочуть вiдправити технологii та обладненняв в мiсто Чунцин i та виробляти двигуни,вiдповiдно "МоторСiч" перетвориться в промислове дике поле,тобто Богуслаэву гроши,китайцям -двигуни,а украiнцям дулi !
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20.03.2021 14:17 Відповісти
Так же, нужно расследовать договор Антонова с китайцами. Похоже - это была одна спец операция Китая, по получении технологий производства тяжелого транспортника.
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21.03.2021 13:15 Відповісти
странно, что лично богуслаева никто не трогает.... деньги то он получил за этот шахер-махер с заводом....
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22.03.2021 05:02 Відповісти
Цій пропідорашенській тварині Богуслаю Мотор-Січ віддала така сама пропідорашенська тварина Кучма:"Расія -наш стратегічний партнер".
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22.03.2021 08:21 Відповісти

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