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Зеленский продлил санкции против "Сбербанка" и "Проминвестбанка"

Зеленский продлил санкции против

Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Указ продолжил на три года ограничения относительно АО "Сбербанк" и ПАО "Проминвестбанк". Санкции ограничивают вывод капиталов из этих финучреждений за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.

Контроль за выполнением решения возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщалось, решение продлить санкции против банков с российским госкапиталом было принято на заседании СНБО 11 марта. 

Напомним, изначально в санкционный список, введенный в действие указом президента Украины №82/2019 от 19 марта 2019 года, вошли четыре дочерние структуры российских госбанков в Украине – ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ банк" и АО "БМ-2018". Этим решением сроком на два года был ограничен вывод капиталов из этих финучреждений за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.

АО "БМ-2018" – это бывший "БМ Банк", он прекратил банковскую деятельность. "ВТБ Банк" сейчас находится в процессе ликвидации.

В санкционный список от 19 марта 2019 года также вошел ряд российских банков, но в их отношении санкции вводились на три года – до марта 2022 года.

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Джерело:  Офис президента


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Нічого, крім зневаги і іронічної посмішки це не викликає...
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21.03.2021 19:46 Відповісти
Щодо кацапського Альфабанку засцав, кредит мабуть має.
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21.03.2021 20:00 Відповісти
Нужно полностью прекратить все отношения и дипломатов России выгнать и своих отозвать! Всю торговлю с РФ свернуть! У Украины есть все ресурсы, которые с РФ покупаются и нужно своими заниматься, а не врагу деньги за его экспорт давать и на который он свои вооружения строит и убивает Украинцев каждый день. Украина должна своим примером показывать миру, как сворачивать все отношения с РФ. А то идет война, а с другой стороны торговля на крови.
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21.03.2021 21:21 Відповісти
Почему Зеленский ещё тут? - https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok Владимир Зеленский обещал закончить войну на Донбассе за год ― до конца 2020.
http://te.strichka.com/article/107469389#_blank Зеленский уйдет, если не закончит войну на Донбассе.
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22.03.2021 15:10 Відповісти

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