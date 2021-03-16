"Южмаш" заказал россиянам алюминий для ракет на 43 миллиона

ГП "ПО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" 4 марта 2021 года заключило соглашение с ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" (Россия) о поставках алюминия на 112,91 млн руб., или 42,91 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

Согласно условиям договора, в этом году на условиях FCA Московская область, город Электросталь, ул. Горького, 34 (склад поставщика), поставят алюминиевый прокат различного сортамента весом около 87 774 кг. Это ориентировочное количество. Заказчик не обнародовал в отчете о заключении договора марки и цены за килограмм. Поставку будут осуществлять в течение полугода после оплаты.

Как отметил завод в описании закупки, качество товара должно соответствовать государственному стандарту или техническим условиям, действующим в РФ, что должно быть подтверждено Сертификатом качества.

Алюминий нужен для изготовления заводом "Южмаш" основной конструкции первой ступени ракеты-носителя "Antares" (ранее - "Taurus II"), главным разработчиком которой является американская компания "Northrop Grumman Innovation System" (бывшая "Orbital Sciences Corporation"). Ракета предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию.

По данным российского реестра, учредителями "ПО "Альфа-Металл" является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а директором - Дмитрий Трищенко. С 2017 года "Южмаш" заключил с фирмой пять соглашений относительно российского алюминия в 547,91 млн руб, или 358,01 млн грн.

Завод "Южмаш" во главе с Сергеем Войтом входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины, которое с недавних пор возглавляет Владимир Тафтай. Это бывший вице-президент по корпоративному управлению ГП "Антонов", экс-начальник Управления координации космической деятельности Департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности Минэкономразвития, а также выходец из "Южмаша".

Ранее обязанности председателя ГКАУ выполняли Владимир Михеев, который до прихода в агентство в 2015 году работал на харьковском заводе "Коммунар", и Михаил Лев. В 2020 году председателем агентства был Владимир Усов. К 2019 году агентство возглавлял бывший гендиректор ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" Павел Дегтяренко. А перед тем главой агентства был Любомир Сабадош, помощник бывшего члена Коллегии ГКАУ теперь уже экс-нардепа Андрея тетерева ("Народный фронт").