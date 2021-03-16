В "Укрзализныце" не видят оснований для отстранения главы компании

В АО "Укрзализныця" заявили, что для отстранения председателя правления компании Владимира Жмака нет оснований.

Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожной компании, передает Радио Свобода.

"Мы надеемся, что такого не произойдет, поскольку объективных причин для этого мы не видим. Информация такая есть, и у нас она тоже есть, поэтому мы просто надеемся, что эта информация не соответствует действительности, так как на основании всех показателей нет оснований для снятия или замены председателя правления", – отметили в "Укрзализныце".

В компании добавили, что Жмак сейчас находится на больничном, поскольку 12 марта у него диагностировали коронавирус.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривает возможность отстранения председателя правления Владимира Жмака.

Как сообщалось, ранее Жмак анонсировал изменения в тарифы на перевозку грузов "Укрзализныцей". В частности, он настаивал на отмене разделения грузов на тарифные классы. Согласно действующим правилам, перевозки руды и угля относятся к дешевому 1 тарифному классу. Этим тарифом больше всего пользуются "Метинвест" и "ДТЭК" Рината Ахметова, компании Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Александра Ярославского.

Напомним, Кабинет министров согласовал назначение Владимира Жмака главой правления АО "Укрзализныця" в августе 2020 года. До этого Жмак был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". С 2015 по 2016 год он был первым заместителем председателя Одесской облгосадминистрации.