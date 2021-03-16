Житомирский бронетанковый завод купил прицелы на треть дешевле прошлогодних цен

ГП "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБТЗ) госконцерна "Укроборонпром" 9 февраля заключило соглашение с ООО "Тримен-Украина" о закупке частей для военной техники на 44 млн грн

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 30 сентября в Житомирскую область поставят 60 прицелов перископических комбинированных БПК-2-42МбТ с одиночным комплектом запчастей, инструментов, принадлежностей ЗИП-О по 633 тыс. грн за штуку и 60 защитных стекол ТРИМ.201212.06.310СБ по 100 тыс. грн.

Год назад, в феврале 2020 года, ЖБТЗ обнародовал в "Прозорро" дополнительное соглашение стоимостью 19,73 млн грн к договору с "Тримен-Украина" от января 2019 года. Тогда 20 таких прицелов заказали по 853 тыс. грн, а 20 таких стекол – по 134 тыс. грн.

Следовательно, объем нынешнего заказ втрое больше, а цены на треть ниже.

О нынешнем договоре ЖБТЗ отчитался в "Прозорро", поскольку фирма "избрана победителем в соответствии с перечнем соисполнителей и поставщиков ГП "ЖБТЗ" к договорам о закупке товаров и услуг по контрактам с Министерством обороны".

Фирма "Тримен-Украина" из Вишневого принадлежит директору Елене Ольховик и Дмитрию Сафонову. Ранее учредителями были Сергей Доличев и ООО "Кауза-Украина", которое тогда принадлежало Елене Ольховик и Дмитрию Коцебенку. Еще раньше основателями "Тримен-Украина" были указаны Сергей Доличев, Дмитрий Сафонов и Андрей Коростинский.

Фирма разработала модернизированный перископический комбинированный прицел БПК-2-42МбТ с тепловизором для боевой машины пехоты БМП-2. По данным на сайте фирмы, он нужен для наблюдения за местностью, обнаружения и распознавания целей, определения дальности до цели, обеспечения прицельной стрельбы из пушки штатными снарядами днем ​​и ночью.

Как сообщалось, в 2020 году СБУ трижды проводила обыски на Житомирском бронетанковом заводе в рамках расследования дел, связанных с закупками.

Так, в октябре СБУ совместно с Нацполицией провела обыски на заводе по делу о закупке некачественных материалов для ремонта бронетехники.

В июле СБУ проводила обыски на заводе по делу о хищении 2,5 млн грн на ремонте приборов радиационной и химической разведки.

В марте СБУ проводила обыски на заводе по делу о завышении сотрудниками предприятий цен при закупке запчастей для ремонта техники.