БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
978 відвідувачів онлайн
Новини ПромисловістьКорупція
16 467 1
Prozorro (1515) закупівлі (2173) Житомирський бронетанковий завод (8)

Житомирский бронетанковый завод купил прицелы на треть дешевле прошлогодних цен

Новини БізнесЦензор Промисловість Корупція

Житомирский бронетанковый завод купил прицелы на треть дешевле прошлогодних цен

ГП "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБТЗ) госконцерна "Укроборонпром" 9 февраля заключило соглашение с ООО "Тримен-Украина" о закупке частей для военной техники на 44 млн грн

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 30 сентября в Житомирскую область поставят 60 прицелов перископических комбинированных БПК-2-42МбТ с одиночным комплектом запчастей, инструментов, принадлежностей ЗИП-О по 633 тыс. грн за штуку и 60 защитных стекол ТРИМ.201212.06.310СБ по 100 тыс. грн.

Год назад, в феврале 2020 года, ЖБТЗ обнародовал в "Прозорро" дополнительное соглашение стоимостью 19,73 млн грн к договору с "Тримен-Украина" от января 2019 года. Тогда 20 таких прицелов заказали по 853 тыс. грн, а 20 таких стекол – по 134 тыс. грн.

Следовательно, объем нынешнего заказ втрое больше, а цены на треть ниже.

О нынешнем договоре ЖБТЗ отчитался в "Прозорро", поскольку фирма "избрана победителем в соответствии с перечнем соисполнителей и поставщиков ГП "ЖБТЗ" к договорам о закупке товаров и услуг по контрактам с Министерством обороны".

Фирма "Тримен-Украина" из Вишневого принадлежит директору Елене Ольховик и Дмитрию Сафонову. Ранее учредителями были Сергей Доличев и ООО "Кауза-Украина", которое тогда принадлежало Елене Ольховик и Дмитрию Коцебенку. Еще раньше основателями "Тримен-Украина" были указаны Сергей Доличев, Дмитрий Сафонов и Андрей Коростинский.

Фирма разработала модернизированный перископический комбинированный прицел БПК-2-42МбТ с тепловизором для боевой машины пехоты БМП-2. По данным на сайте фирмы, он нужен для наблюдения за местностью, обнаружения и распознавания целей, определения дальности до цели, обеспечения прицельной стрельбы из пушки штатными снарядами днем ​​и ночью.

Как сообщалось, в 2020 году СБУ трижды проводила обыски на Житомирском бронетанковом заводе в рамках расследования дел, связанных с закупками.

Так, в октябре СБУ совместно с Нацполицией провела обыски на заводе по делу о закупке некачественных материалов для ремонта бронетехники. 

В июле СБУ проводила обыски на заводе по делу о хищении 2,5 млн грн на ремонте приборов радиационной и химической разведки.

В марте СБУ проводила обыски на заводе по делу о завышении сотрудниками предприятий цен при закупке запчастей для ремонта техники.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все це добре.. але занадто много інформаціі ви даете відкритим текстом.. чи ви думаете аналітіки ***** сплять на службі... чи ви просто дебіли чи просто зрадники чи напряму працюете на *****...
показати весь коментар
17.03.2021 09:33 Відповісти
 
 