Польская Orlen сократила закупку российской нефти вдвое

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши PKN Orlen подписала двухлетний контракт с "Роснефтью" на поставку 3,6 млн тонн нефти в год.

Об этом глава Orlen Даниель Обайтек сообщил в своем аккаунте в сети Twitter.

"Мы заключили новый контракт с "Роснефтью", который предусматривает поставку 3,6 млн тонн нефти в год. До этого было 5,4-6,6 млн тонн. Уменьшение объема не повлияет на надежность поставок. Мы к этому готовы благодаря хорошим торговым отношениям с поставщиками из других регионов мира", – подчеркнул глава компании.

Как сообщалось, в начале марта PKN Orlen впервые в истории подписала долгосрочный контракт с ExxonMobil на импорт сырой нефти из США в объеме около 1 млн тонн в год.

Нефтеперерабатывающие заводы Orlen снабжаются сырьем по долгосрочным контрактам с поставщиками из Саудовской Аравии и России, а также по спотовым контрактам с поставщиками из Европы, Анголы и Нигерии.

С "Роснефтью" у PKN Orlen с 2019 года действовал двухлетний контракт на поставку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши. В том же 2019 году PKN Orlen пролонгировала с "Роснефтью" еще на три года контракт на поставку нефти на НПЗ в Чехии.

Напомним, PKN Orlen постепенно сокращает закупку российской нефти в рамках диверсификации поставок.