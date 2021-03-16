БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
978 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
518 0
нафта (4387) Польща (2053) росія (11722) Роснафта (253)

Польская Orlen сократила закупку российской нефти вдвое

Новини БізнесЦензор Енергетика

Польская Orlen сократила закупку российской нефти вдвое

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши PKN Orlen подписала двухлетний контракт с "Роснефтью" на поставку 3,6 млн тонн нефти в год.

Об этом глава Orlen Даниель Обайтек сообщил в своем аккаунте в сети Twitter.

"Мы заключили новый контракт с "Роснефтью", который предусматривает поставку 3,6 млн тонн нефти в год. До этого было 5,4-6,6 млн тонн. Уменьшение объема не повлияет на надежность поставок. Мы к этому готовы благодаря хорошим торговым отношениям с поставщиками из других регионов мира", – подчеркнул глава компании.

Как сообщалось, в начале марта PKN Orlen впервые в истории подписала долгосрочный контракт с ExxonMobil на импорт сырой нефти из США в объеме около 1 млн тонн в год.

Нефтеперерабатывающие заводы Orlen снабжаются сырьем по долгосрочным контрактам с поставщиками из Саудовской Аравии и России, а также по спотовым контрактам с поставщиками из Европы, Анголы и Нигерии.

С "Роснефтью" у PKN Orlen с 2019 года действовал двухлетний контракт на поставку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши. В том же 2019 году PKN Orlen пролонгировала с "Роснефтью" еще на три года контракт на поставку нефти на НПЗ в Чехии.

Напомним, PKN Orlen постепенно сокращает закупку российской нефти в рамках диверсификации поставок.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Twitter


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 