"Укрэнерго" начало ограничивать производство электроэнергии из-за ВИЭ

Оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" 11 марта впервые в текущем году применило диспетчерское ограничение производства электроэнергии на фоне роста профицита электроэнергии и увеличения генерации по "зеленому тарифу".

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", к 12:30 на фоне снижения потребления в объединенной энергосистеме Украины нагрузка ВИЭ достигла пика и составила 4,46 ГВт, что вдвое больше чем в это же время днем ранее (2,35 ГВт).

"Диспетчерским центром "Укрэнерго" для сбалансирования энергосистемы в 12:30 были отданы команды на разгрузку для производителей электроэнергии в среднем на 1 875 МВт. Этот объем мощности на тот момент включал все доступные резервы на разгрузку, кроме производителей с ВИЭ. Однако для сбалансирования ОЭС Украины этой разгрузки было недостаточно, поэтому для обеспечения границ операционной безопасности энергосистемы с 12:30 до 14:00 была отдана команды на разгрузку СЭС и ВЭС суммарно на величину 400 МВт", – сказано в сообщении.

Как отметили в "Укрэнерго", 11 марта производство СЭС и ВЭС составило 48,3 млн кВт-ч, что в 1,6 раза больше, чем среднесуточное производство с начала марта.

При этом, среднесуточные объемы производства электроэнергии на СЭС и ВЭС в течение 9-14 марта в увеличились на 7,8% – до 30,8 млн кВт-ч (по сравнению с 28,5 млн кВт-ч в первые недели марта). В том числе СЭС в течение второй неделе марта выработали 58% – 107 млн ​​кВт-ч.

Вместе с тем, с начала марта ВЭС выработали 184,2 млн кВт-ч, что на 20,8% меньше прогнозного значения, а СЭС – 244,2 млн кВт-ч (на 10,6% меньше прогноза).

По данным "Укрэнерго", на прошлой неделе среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели выросло на 3,4% – до 472,5 млн кВт-ч, а в выходные – на 2,2%, до 440,2 млн кВт·ч. По сравнению с прошлым годом среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 16,4%, а в выходные – на 11,9%.

В целом электропотребление с начала марта, по оперативным данным, составило 6,37 млрд кВт- ч, что на 7,8% больше прогнозного показателя. В течение недели наблюдался коммерческий профицит в среднем до 3,4 млн кВтч в сутки.