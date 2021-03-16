Украина предложила помочь Казахстану сертифицировать товары для экспорта в ЕС

Украина готова помогать с сертификацией товаров, которые будут поставляться из Казахстана в Европейский союз.

Об этом заявил председатель украинской части Украинско-Казахстанского Делового совета, вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Сергей Свистиль во вреия совместного заседания, передает Укринформ

По словам Свистиля, Украина успешно имплементирует европейскую модель сертификации товаров и услуг и в ближайшее время будет подписано рамочное соглашение о признании Европейским союзом украинской продукции. Многие украинские регламенты уже полностью соответствуют европейским.

Свистиль отметил, что Киев готов делиться опытом с партнерами из Казахстана, и это касается как упрощение процедур сертификации казахстанских товаров в Украине, так и содействие выходу центральноазиатских экспортеров на рынки ЕС.

"Мы готовы помогать или консультациями, или же обеспечивая сертификацию казахстанских товаров в Украине "под ключ". То же касается и содействия сертификации в ЕС. В перспективе можем задействовать и такие схемы взаимных операций, когда казахстанские товары будут поступать на европейские рынки с нулевой пошлиной - при условии, что их доработки будут происходить в Украине. Рассчитываем и на обратную кооперацию. То есть когда при соответствующей доработке в Казахстане украинские товары получат дополнительные преференции на рынках стран Евразийского экономического союза. Уже можем предложить ряд готовых решений для налаживания такой кооперации между предприятиями Украины и Казахстана", - сказал вице-президент ТППУ.

Во время заседания Делового совета отмечалось, что казахстанские компании особенно заинтересованы в налаживании деловых завязок с украинским бизнесом по таким направлениям как сельское хозяйство и продовольствие (экспорт муки, кондитерских изделий, консервов), телекоммуникации, машиностроение (с/х техника), металлургия (медь), здравоохранение (производство одноразовых медицинских изделий).

Основная цель деятельности украинского-Казахстанской Делового совета - содействие развитию двусторонних деловых и торгово-экономических завязок, диверсификации структуры и увеличению товарооборота между странами, поиску и воплощению оптимальных моделей и форм делового сотрудничества.