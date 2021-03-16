Таможенная служба запускает режим совместного транзита по всей стране

С 17 марта трейдеры могут самостоятельно выбирать одну из двух систем для помещения товаров под режим транзита: или NCTS (New Computerised Transit System, NCTS), или национальную систему контроля доставки товаров.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы в Telegram.

"16 марта 2021 года завершен пилотный проект применения NCTS, который длился четыре месяца. На этом этапе с системой общего транзита работали четыре таможни - Волынская, Киевская, Северная и Одесская. Трейдеры, которые участвовали в эксперименте, одновременно подавали две декларации: транзитную T1UA и привычную ЭЭ", - сказано в сообщении.

На этапе национального применения к NCTS постепенно будут подключены все таможни: первыми – таможни на западной границе, потом – крупнейшие внутренние таможни и в дальнейшем – остальные таможни.

Этап национального применение предполагает, что трейдер самостоятельно выбирает систему, в которую он хочет подать транзитную декларацию: NCTS или национальную систему контроля доставки товаров. В зависимости от выбранной системы он заполняет декларацию или T1UA или привычную ЭЭ.