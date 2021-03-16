Половина вызовов аварийной службы газа связана с внутридомовыми сетями, – "Черниговгаз"

В 2020 году аварийные бригады "Черниговгаза" выезжали на вызовы 17,5 тыс. раз. Почти половина из этих вызовов – 8,5 тыс., были связаны с запахом газа в помещениях, где установлены газовые приборы, а также в подъездах.

Как сообщает пресс-служба компании, все эти утечки газа регистрируются на внутридомовых сетях, которые не обслуживаются.

"Большинству подобных случаев можно избежать при условии проведения регулярного технического обслуживания внутренних сетей. После заключения договоров наши специалисты, как правило, обнаруживают утечки газа на резьбовых соединениях и на отключающих устройствах, которые иногда просто не работают. Заключение договоров на техническое обслуживание позволяет провести ремонт или замену оборудования заранее. Подобные договоры уже заключили в 82-х черниговских многоэтажках", – говорит начальник отдела технического обслуживания АО "Черниговгаз" Виталий Ленько.

При этом проводить техническое обслуживание внутренних газовых сетей должна выбранная собственником или балансодержателем компания, которая имеет необходимые разрешения на работы с газовым оборудованием, соответствующую материально-техническую базу и специально обученный персонал.

"Мы имеем все эти условия и 65-летний опыт обслуживания газовых сетей. Во время технического обслуживания обследуем сети, проверяем на герметичность и устраняем утечки в случае обнаружения, проверяем и чиним запорные устройства, обслуживаем газовое оборудование и проверяем автоматику безопасности и тому подобное. Такие работы нужно регулярно проводить на всех газифицированных объектах", – пояснил Виталий Ленько.

Все работы, которые нужно провести во время ТО сетей, и их стоимость определяются индивидуально для каждого потребителя в зависимости от его оборудования. Узнать всю эту информацию и подписать договор можно во всех клиентских пространствах 104.ua, которые обслуживают клиентов АО "Черниговгаз". Также можно получить консультацию можно в контакт-центре 067 65 64 104, (0462) 61 62 04.

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В компании напомнили, что ответственностью Оператора ГРМ являются только распределительные газопроводы. За внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах ответственные владельцы, за общие сети в многоэтажках (и не только газовые, но и электрические, водопроводные и т.п.) – балансодержатель (ОСМД, ЖЭК или другое предприятие, которое предоставляет услугу по содержанию дома).

Это предусмотрено законом "О жилищно-коммунальных услугах", в котором указано, что техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения проводится за счет совладельцев (ст14, п.3). В утвержденный НКРЭКУ тариф на распределение газа затраты на эти работы не заложены.

Граница, где начинается внутридомовая сеть, определяется актом балансовой принадлежности. Как правило, это точка присоединения к распределительному газопроводу. Фактически, внутридомовые сети – это все газовые сети от вентиля на входе в дом: газовые трубы на фасадах домов и внутри помещений, подключенное к ним оборудования.

Напомним, АО "Черниговгаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 000 специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Черниговгаз" обслуживает 357 тыс. потребителей в категории "население" и 2028 промышленных и коммунальных объектов. В 2020 году "Черниговгаз" доставил 587,4 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.