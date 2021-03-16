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Турция начнет учитывать уровень вакцинации при определении условий въезда для туристов

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Турция начнет учитывать уровень вакцинации при определении условий въезда для туристов

Турция при приеме туристов будет учитывать суточный прирост заболеваемости коронавирусом нового типа (COVID-19) и программы вакцинации в странах, откуда они прибывают.

Об этом министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил в эфире телеканала BBC, передает турецкое информагентство Anadolu.

По словам министра, по крайней мере до 15 апреля при посещении Турции потребуется ПЦР-тест с отрицательным результатом.

"После 15 апреля мы будем принимать во внимание суточный прирост заболеваемости. В случае сокращения суточного прироста мы не будем требовать у туристов ПЦР-тест с отрицательным результатом", – отметил Эрсой.

Министр также отметил эффективность реализации программы вакцинации в Великобритании, что приводит к сокращению суточного прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Эрсой отметил, что по сегодняшний день в Турции привиты свыше 11 миллионов человек, к концу апреля эта цифра возрастет до 50-60 миллионов, что приведет к сокращению суточного прироста заболеваемости, и прибывающие в Турцию туристы будут чувствовать себя в большей безопасности.

Как сообщалось, по данным Украинской ассоциации туристических агентств, количество чартерных перелетов между городами Украины и Турцией в летнем сезоне 2021 года может увеличиться на 62% по сравнению с докризисным 2019 годом.

С лета 2020 года Турция открыта для туристов из Украины. Сейчас страна требует, чтобы путешественники прошли ПЦР-тест перед вылетом, заполнили электронную анкету и оформили туристическую страховку, которая покрывает в том числе лечение от COVID-19.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Anadolu


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