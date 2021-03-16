Местные бюджеты в этом году получат 160 миллиардов субвенций и дотаций

Министерство финансов Украины выделило топ-5 самых программ госбюджета, направленных на поддержку местных бюджетов, и суммарно составляюших 142,4 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Так, в пятерку крупнейших инициатив вошли:

образовательная субвенция;

субвенция на строительство и ремонт дорог;

базовая дотация;

дополнительная дотация на содержание учреждений образования и здравоохранения;

субвенция на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

В частности, на развитие образовательной сферы в регионах предусмотрено почти 100 млрд грн. Образовательная субвенция направляется на оплату труда с начислениями педагогических работников в таких типах учебных заведений:

начальные школы, гимназии, лицеи (кроме дошкольных подразделений (отделений, групп);

специальные школы, санаторные школы;

специализированные художественные школы (школы-интернаты), школы-интернаты (лицеи-интернаты) спортивного профиля, военные (военно-морские) лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, научные лицеи, научные лицеи-интернаты, гимназии и лицеи, в составе которых интернаты с частичным или полным содержанием учащихся;

детские дома, учебно-реабилитационные центры, инклюзивного-ресурсные центры;

учреждения профессионального (профессионально-технического) образования государственной и коммунальной собственности в части обеспечения расходов на получение полного общего среднего образования;

учреждения профессиональной перед высшими образования и колледжи государственной и коммунальной собственности в части обеспечения расходов на получение полного общего среднего образования.

На строительство и ремонт дорог запланировано расходов на 18,1 млрд грн. Это те средства, которые предназначены для финансирования обеспечения строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.

Почти 16 млрд грн помощи получат местные бюджеты по базовой дотации. Предполагается, что наиболее дотационными станут Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Львовская области, на которые в совокупности росписью запланировано 4,9 млрд грн.

В 2021 году дополнительные дотации на содержание учреждений образования и здравоохранения запланированы в размере 5,9 млрд грн. Отчетная дотация направляется на те расходы среднего образования и здравоохранения, которые не финансируются за счет образовательной и медицинской субвенций, а именно: текущие расходы среднего образования, включая заработную плату непедагогического персонала и оплату энергоносителей в учреждениях здравоохранения.

Субвенция на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения в текущем году составляет 3,07 млрд грн. Это субвенции, направляемые на:

государственные программы социальной защиты и социального обеспечения: выплаты компенсации реабилитированным; детские дома-интернаты; обучение и трудовое устройство лиц с инвалидностью; дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью; дома-интернаты для детей с инвалидностью; центры по начислению и осуществлению социальных выплат; приюты для детей, центры социально-психологической реабилитации детей и социальные общежития для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

финансовое обеспечение деятельности, связанной с проведением судебно-психиатрической экспертизы;

оплату текущих расходов патологоанатомических бюро;

оплату текущих расходов специальных учреждений по оказанию психиатрической помощи;

обеспечение лечения больных сахарным диабетом инсулином и несахарный диабет десмопрессином в период с 1 января 2021 по 30 июня 2021 года;

финансирование осмотров водителей с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции и другое.

Больше всего такой субвенции получит Днепропетровская область - 268 млн грн. Вторым по величине расходов является Киев - 233,2 млн грн, третья - Харьковщина - 210,8 млн грн.