Сирийцы создали в Украине незаконную систему валютных переводов, – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами.

Как сообщает пресс-центр СБУ, транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.

"Хавала" – название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетных началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.

Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области в рамках расследования дела правоохранители изъяли наличные на сумму более 3,9 млн грн, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, "черная бухгалтерия" и другие материалы.

"Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, делки проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок", – сказано в сообщении.

Организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Продолжается досудебное следствие.