Власти Киева ограничили движение по проспекту в направлении Троещины до конца лета

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начала очередной этап работ по капитальному ремонту проспекта Степана Бандеры, в связи с чем движение по нему частично ограничено с 7:00 16 марта до 31 августа.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, в ближайшие недели работы продлятся на участке от ул. Елены Телиги до железнодорожной станции "Зенит" в направлении Северного моста, а затем – до проспекта Оболонского в направлении ст. м. "Почайна".

По словам замглавы городской администрации Александра Густелева, основные ремонтные работы на проспекте Бандеры планируют завершить до конца августа.

"В этом году город полностью завершит капитальный ремонт ул. Степана Бандеры. Это почти 150 тыс. кв. м нового трехслойного асфальтобетонного покрытия, 34 тыс. кв. м отремонтированных тротуаров, двусторонние велодорожки площадью почти 13 тыс. кв. м, 260 новых опор освещения с LED-светильниками, современное барьерное ограждение "Vario Guard", – отметил чиновник.

По словам заместителя председателя КГГА, все основные работы будут завершены до конца августа, а весь комплекс работ, с учетом озеленения – до конца нынешнего дорожно-строительного сезона.

Густелев напомнил, что проспект Степана Бандеры на участке от Оболонского проспекта до Северного моста был отремонтирован в прошлом году.