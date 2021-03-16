Турция заняла 29% украинского рынка экзотических фруктов

Основным поставщиком плодов и орехов в Украину за последние годы остается Турция, откуда в 2020 году было импортировано более 269 тыс. тонн фруктов. В прошлом году доля Турции в стоимости украинского импорта плодов составила 28,8%.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев.

Также значительные закупки фруктов украинские компании осуществили в Эквадоре (12,9%), Греции (6,2%), Коста-Рике (5,8%), Испании (5,4%) и Египте (5,0%).

Совокупно эти шесть стран сформировали 2020 году более 64% стоимости импорта продукции данной группы в Украине.

В 2020 году наибольшая доля - 11,5% - в структуре зарубежных поставок сельхозпродукции в Украину пришлась на продукцию группы "Плоды и орехи", в основном за счет цитрусовых, бананов и других экзотических плодов.

По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2020 году объемы импорта плодов и орехов составляли $795 млн, что фактически на 18% превысило показатель 2019 года в $673 млн.

Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции в Украине традиционно пользуются цитрусовые и бананы, которые в 2020 году сформировали почти 3/5 стоимости ее импорта. Если в импорте цитрусовых больше половины объемов стабильно принадлежат Турции, то закупки бананов Украина осуществляет преимущественно в странах Латинской Америки, в частности Эквадоре и Коста-Рике, которые в прошлом году обеспечили около 80% стоимостных объемов поставок.