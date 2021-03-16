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Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза

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Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза

Министерство финансов на состоявшемся 16 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,3 млрд грн, что в 2,8 раза больше, чем неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные облигации были размещены на 529,03 млн грн при спросе в 1,56 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,3% годовых, тогда как две недели назад они размещались под 8,47%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 2,98 млрд грн при спросе 3,39 млрд грн, однако ставка по ним выросла до 10,74% годовых с 10,62% неделей ранее.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 4,29 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,08% с 10,96% на прошлом аукционе.

Двухлетние облигации были размещены на 1,91 млрд грн под неизменные 11,8% годовых, а трехлетние – на 111,11 млн грн под 12,05%.

Кроме того, Минфин привлек 235,89 млн грн от размещения пятилетних ОВГЗ на под 12,5% годовых.

Также были размещены номинированные в долларах США облигации на $153,95 млн под 3,7% годовых.

Как сообщалось,  Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 марта сократило объем привлеченных средств до 5,23 млрд грн, в очередной раз снизив ставки по краткосрочным ценным бумагам.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
Они не для этого выпускаются зеленью. Это скрытая эмиссия. Уже больше 53% бюджета -- долги.
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16.03.2021 18:10
+2
Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза - Цензор.НЕТ 2778
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16.03.2021 19:27
+1
Сделайте облигации внутреннего займа легко доступными для широкого круга населения.
Под такие проценты многие вложатся.
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16.03.2021 17:40
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Сделайте облигации внутреннего займа легко доступными для широкого круга населения.
Под такие проценты многие вложатся.
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16.03.2021 17:40 Відповісти
Они не для этого выпускаются зеленью. Это скрытая эмиссия. Уже больше 53% бюджета -- долги.
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16.03.2021 18:10 Відповісти
100% - МММ
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17.03.2021 15:05 Відповісти
Какая же это скрытая эмиссия? Эмиссия будет только тогда, когда этот долг будет выкупаться НБУ. Если эти бумаги покупают банки, тогда наоборот - уменьшается денежная масса, гривня изымается из оборота хотя и финансируется дефицит бюджета. Другое дело, когда эти бумаги НБУ принимает как обеспечение под выдачу рефинансирования банков - вот тогда это уже эмиссия.
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17.03.2021 23:00 Відповісти
Узнавал. Там с ними масса всяких допплатежей всяким депозитариям и пр.
Прибыльней банка начиная с 1 млн. грн.
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16.03.2021 18:49 Відповісти
в приватбанке уже есть кнопка. Инвестиция от 100к. Риск без инсайда - громадный.
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17.03.2021 16:14 Відповісти
Публика может покупать эти бумаги но на вторичном рынке - там уже цена будет другой.
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17.03.2021 23:01 Відповісти
Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза - Цензор.НЕТ 2778
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16.03.2021 19:27 Відповісти
Пирамида растет...Интересно, сколько протянут?
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17.03.2021 09:12 Відповісти
Уже всеъъъъъъ денег нет ....
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17.03.2021 15:06 Відповісти
"Зелень" решила догнать и перегнать Венесуэлу
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17.03.2021 12:42 Відповісти
Ну так там хоть нефть есть ))))) нелегалом продают в Азию
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17.03.2021 15:06 Відповісти
 
 