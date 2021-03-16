Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза

Министерство финансов на состоявшемся 16 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,3 млрд грн, что в 2,8 раза больше, чем неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные облигации были размещены на 529,03 млн грн при спросе в 1,56 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,3% годовых, тогда как две недели назад они размещались под 8,47%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 2,98 млрд грн при спросе 3,39 млрд грн, однако ставка по ним выросла до 10,74% годовых с 10,62% неделей ранее.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 4,29 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,08% с 10,96% на прошлом аукционе.

Двухлетние облигации были размещены на 1,91 млрд грн под неизменные 11,8% годовых, а трехлетние – на 111,11 млн грн под 12,05%.

Кроме того, Минфин привлек 235,89 млн грн от размещения пятилетних ОВГЗ на под 12,5% годовых.

Также были размещены номинированные в долларах США облигации на $153,95 млн под 3,7% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 марта сократило объем привлеченных средств до 5,23 млрд грн, в очередной раз снизив ставки по краткосрочным ценным бумагам.