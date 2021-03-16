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субсидія (575) Міністерство соціальної політики (592) Тарифи на газ (698)

Минсоцполитики пояснило уменьшение среднего размера субсидий в феврале

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Минсоцполитики пояснило уменьшение среднего размера субсидий в феврале

Средний размер субсидий в феврале уменьшился из-за перерасчета, осуществленного после того, как поставщики газа для населения задним числом снизили тарифы на январь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В министерстве напомнили, что жилищная субсидия назначается в размере разницы между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальной нормы жилья, социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами и размером обязательной части платежа, определенной для домохозяйства.

По данным Минсоцполитики, сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств. В декабре 2020 года средний размер субсидии составил 1 731 грн, в январе 2021 года – 2 231 грн, в феврале 2021 года – 1 483 грн.

"Уменьшение среднего размера субсидии в феврале связано с проведением перерасчета за январь – из-за уменьшения цен на природный газ для населения в феврале и за январь 2021 года. То есть при расчете размера субсидии для граждан, использующих природный газ, за ​​январь была учтена информацию о цене на природный газ на уровне 8,5-9 гривен за куб. метр", – сказано в сообщении.

При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 составила почти 7,8 млрд грн.

В министерстве пояснили, что поставщики газа сообщили о снижении цены за январь задним числом – уже в феврале.

"Поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. метр и меньше, а также произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года", – отмечается в сообщении.

Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составила 5,3 млрд грн.

Как сообщалось, уже в феврале подавляющее большинство газоснабжающих компаний снизили цену на газ для бытовых потребителей на январь задним числом, установив ее на уровне предельной цены, установленной Кабмином на февраль-март 2021 года, – 6,99 грн за кубометр.

Ранее такая цена у них действовала только с февраля, а в январе стоимость газа у большинства указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр. По данным СМИ, цены на газ для потребителей за январь поставщики снизили "по настоятельной просьбе" из Офиса президента, хотя Кабмином соответствующих решений не принималось.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
Кличко и КМДА, и "Киевтеплоэнерго" завысили тарифы на тепло с октября 2020 года и обещали в ноябре понизить тариф на тепло Киевлянам! Но апетит пришел во время еды и власти Киева продолжили грабить КИЕВЛЯН - ЗАВЫШЕННЫМИ ТАРИФАМИ НА ТЕПЛО !!! На субсидии за тепло и газ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ВЫДЕЛИЛ 4.7 гривен за куб газа ! А Киевлянам киевские власти поставили тариф по 10 гривен за куб газа ! А когда пошли не платежи за газ и тепло, ТО КИЕВСКИЕ ВЛАСТИ НАЧАЛИ КРИЧАТЬ, "Что они повышать тарифы на тепло НЕ БУДУТ БОЛЬШЕ"! А цена на газ понизилась до 6,89 грн за куб !!! ВОТ И ПРОДОЛЖАЮТ КИЕВСКИЕ Власти ГРАБИТЬ КИЕВЛЯН, НЕ ПОВЫШАЯ ТАРИФ !!!???? ОНИ ЕГО ПОДНЯЛИ ЕЩЕ В ОКТЯБРЕ!!!! СУБСИДИИ НА ТЕПЛО НЕ ПОКРЫВАЕТ ИХ ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛО ???? У КИЕВЛЯН нет денег оплачивать их тариф !!!! Я ИМЕЮ В ВИДУ БЕДНЫЕ СЛОИ КИЕВЛЯН И НИЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ! ДОЛГИ БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИ !!! ЖДИТЕ ТАРИФНЫЙ МАЙДАН !
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16.03.2021 17:57
+3
убрать нахер субсидии и снизить всем платежки, а олигархов к стене и пристрелить за то, что накрутили платежки на 300%. За отопление вообще такие платежки приходят, что того, кто это накручивает не то, что расстрелять, его нужно еще и пыткам страшнейшим придать! Нужно тарифный майдан начинать и устроить Суды Линча! Нужно идти толпой на дома олигархов и вылавливать этих мракобесов и закидывать веревки на деревья с петлями и на месте судить на народном суде!!! Только так можно добиться справедливости в этой гребанной мафиозной системе! Кто сильнее, тот и прав, а народ сильнее всех!!!
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16.03.2021 19:38
+2
наперсточники
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16.03.2021 17:58
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Правила форума Рада форумчан
Кличко и КМДА, и "Киевтеплоэнерго" завысили тарифы на тепло с октября 2020 года и обещали в ноябре понизить тариф на тепло Киевлянам! Но апетит пришел во время еды и власти Киева продолжили грабить КИЕВЛЯН - ЗАВЫШЕННЫМИ ТАРИФАМИ НА ТЕПЛО !!! На субсидии за тепло и газ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ВЫДЕЛИЛ 4.7 гривен за куб газа ! А Киевлянам киевские власти поставили тариф по 10 гривен за куб газа ! А когда пошли не платежи за газ и тепло, ТО КИЕВСКИЕ ВЛАСТИ НАЧАЛИ КРИЧАТЬ, "Что они повышать тарифы на тепло НЕ БУДУТ БОЛЬШЕ"! А цена на газ понизилась до 6,89 грн за куб !!! ВОТ И ПРОДОЛЖАЮТ КИЕВСКИЕ Власти ГРАБИТЬ КИЕВЛЯН, НЕ ПОВЫШАЯ ТАРИФ !!!???? ОНИ ЕГО ПОДНЯЛИ ЕЩЕ В ОКТЯБРЕ!!!! СУБСИДИИ НА ТЕПЛО НЕ ПОКРЫВАЕТ ИХ ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛО ???? У КИЕВЛЯН нет денег оплачивать их тариф !!!! Я ИМЕЮ В ВИДУ БЕДНЫЕ СЛОИ КИЕВЛЯН И НИЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ! ДОЛГИ БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИ !!! ЖДИТЕ ТАРИФНЫЙ МАЙДАН !
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16.03.2021 17:57 Відповісти
я не читал еще комментарий, но тоже написал про то, что нужно начинать тарифный майдан. у большинства киевлян можно предположить такое же мнение, если даже тут такой синхрон получился.
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16.03.2021 19:43 Відповісти
наперсточники
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16.03.2021 17:58 Відповісти
ржака.. "после перерасчета цены на газ"..
а что - цены на отопление - снизились. или наоборот - выросли?
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16.03.2021 19:29 Відповісти
отопление каждый месяц растет и конкретно растет. нужно этих гнид накручивающих ставить к стене и расстреливать!
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16.03.2021 19:39 Відповісти
убрать нахер субсидии и снизить всем платежки, а олигархов к стене и пристрелить за то, что накрутили платежки на 300%. За отопление вообще такие платежки приходят, что того, кто это накручивает не то, что расстрелять, его нужно еще и пыткам страшнейшим придать! Нужно тарифный майдан начинать и устроить Суды Линча! Нужно идти толпой на дома олигархов и вылавливать этих мракобесов и закидывать веревки на деревья с петлями и на месте судить на народном суде!!! Только так можно добиться справедливости в этой гребанной мафиозной системе! Кто сильнее, тот и прав, а народ сильнее всех!!!
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16.03.2021 19:38 Відповісти
Субсидии начислялись в октябре и я полагаю, что в Минсоцполитики еще не могли знать цену газа в январе, Или уже знали? Откуда?
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16.03.2021 19:48 Відповісти
Ха, у нас под Киевом отопление по 63 грн метр! Завидуем киевлянам
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17.03.2021 08:24 Відповісти
Ха,у нас в Каховке ( Херс. обл.) еще два года назад отопление было по 89.3 гр. с кв. м. За 74.5кв платил 6660 гр . в месяц,соскочил с ценрального отопления.
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17.03.2021 09:45 Відповісти
Хм. Напевно у Каховці люті морози Минсоцполитики пояснило уменьшение среднего размера субсидий в феврале - Цензор.НЕТ 3387 Чим південніше, ти лютіше
Доречі, а лічильник тепла на дім є?
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17.03.2021 12:22 Відповісти
Дом 12квартир,какой счетчик!Сумму считают по квадратуре,а не по кубатуре.Просто 3.14здить(ударение на второй букве) в конторах надо меньше с согласия властей.
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17.03.2021 21:45 Відповісти
Навіть уявити собі не міг таких тарифів. А лічильник нам на дім поставили в супереч волі мешканців. У нас не має багатоквартирних будинків без лічильників тепла (загального на дім).
При таких розцінках, думаю? дешевше індивідуальні котли встановити.
P.S. Ні чорта не розумію, начебто в одній країні живемо по одним законам
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17.03.2021 22:46 Відповісти
По лічильнику? Минсоцполитики пояснило уменьшение среднего размера субсидий в феврале - Цензор.НЕТ 400 Я теж недалеко, але в різних домах(те що я знаю) від 28 до 37 грн./кв. м.
Хоча, може у вас висота стелі 5 м?
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17.03.2021 12:26 Відповісти
ні, лічильники не ставлять. Відмовитись не дають: кажуть, треба, щоб 50 відсотків мешканців будинку відмовилась. А в нас пенси та квартиранти. Ні. хрущьовка. Боярка, Зарубін мать його
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17.03.2021 22:03 Відповісти
Субсидіі взагалі невідомо кому платять , так як моїм сусідам всі субсидіі познімали !
Брешуть зелені виродки , як скажені собаки на місяць !
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17.03.2021 12:44 Відповісти
Нет таких решений подонков правительства, которые не оправдало Минсоцполитики.
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17.03.2021 14:48 Відповісти
Голобородько віддячує 73% .
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28.03.2021 16:20 Відповісти
 
 