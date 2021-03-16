Минсоцполитики пояснило уменьшение среднего размера субсидий в феврале

Средний размер субсидий в феврале уменьшился из-за перерасчета, осуществленного после того, как поставщики газа для населения задним числом снизили тарифы на январь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В министерстве напомнили, что жилищная субсидия назначается в размере разницы между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальной нормы жилья, социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами и размером обязательной части платежа, определенной для домохозяйства.

По данным Минсоцполитики, сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств. В декабре 2020 года средний размер субсидии составил 1 731 грн, в январе 2021 года – 2 231 грн, в феврале 2021 года – 1 483 грн.

"Уменьшение среднего размера субсидии в феврале связано с проведением перерасчета за январь – из-за уменьшения цен на природный газ для населения в феврале и за январь 2021 года. То есть при расчете размера субсидии для граждан, использующих природный газ, за ​​январь была учтена информацию о цене на природный газ на уровне 8,5-9 гривен за куб. метр", – сказано в сообщении.

При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 составила почти 7,8 млрд грн.

В министерстве пояснили, что поставщики газа сообщили о снижении цены за январь задним числом – уже в феврале.

"Поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. метр и меньше, а также произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года", – отмечается в сообщении.

Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составила 5,3 млрд грн.

Как сообщалось, уже в феврале подавляющее большинство газоснабжающих компаний снизили цену на газ для бытовых потребителей на январь задним числом, установив ее на уровне предельной цены, установленной Кабмином на февраль-март 2021 года, – 6,99 грн за кубометр.

Ранее такая цена у них действовала только с февраля, а в январе стоимость газа у большинства указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр. По данным СМИ, цены на газ для потребителей за январь поставщики снизили "по настоятельной просьбе" из Офиса президента, хотя Кабмином соответствующих решений не принималось.