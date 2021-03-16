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Четверть операторов СЭС не передают данные о генерации в реальном времени, – "Укрэнерго"

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Четверть операторов СЭС не передают данные о генерации в реальном времени, –

Около 25% компаний-операторов крупных, промышленных солнечных электростанций не предоставляют оператору энергосистемы НЭК "Укрэнерго" данные по генерации, которые должны собираться системами SCADA в режиме реального времени.

Об этом сообщил начальник департамента балансовой надежности НЭК "Укрэнерго" Роман Грабчак во время вебинара, посвященного прогнозированию солнечной генерации, передает отраслевое издание ExPro.

"Около 25% установленной мощности крупных промышленных СЭС не предоставляют нагрузку в реальном времени нам. То есть, мы не видим, что фактически генерируется прямо сейчас... Постоянно растет количество тех генерирующих единиц, которые, к сожалению, подменяют понятие "телеизмерений в реальном времени" и данные по коммерческому учету", – сказал представитель "Укрэнерго".

Грабчак добавил, что часть компаний вместо данных телеизмерений систем SCADA предоставляют данные коммерческого учета за вчерашний день.

"Они выдают вчерашний факт сегодняшнего факт в реальном времени", – сказал представитель "Укрэнерго".

По словам начальника департамента балансовой надежности "Укрэнерго", погрешность прогнозирования максимальной генерации из ВИЭ составляет 15%.

"Погрешность прогнозирования максимальной генерации составляет около 15%, это достаточно большая погрешность", – сказал Грабчак.

Также он призвал генерирующие компании предоставлять данные в "Укрэнерго" и отметил, что при условии предоставления данных погрешность можно снизить до 5%.

"Если бы больше производителей предоставляли региональным диспетчерским центрам свои прогнозы... было бы гораздо проще отслеживать влияние различных факторов", – добавил Грабчак.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  ExPro


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что за бред, счётчик на GSM, передаёт данные по запросу, хранит данные, другое дело, что есть выгода эл . энергию от атомных перепродавать как от солнца, делается легко , жульё сплошное, счётчик хранит значения измеряемых величин и имеет свои часы, короче, електра рулит ...
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17.03.2021 13:00 Відповісти
точно так же газ добыаают из скважин мимо счётчика по году типа вот, подключаем ....
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17.03.2021 13:02 Відповісти
 
 