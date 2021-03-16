Гендиректор "Укроборонпрома" заразился коронавирусом во время визита в Японию

Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев получил положительный тест на COVID-19 по прибытию с рабочей поездкой в Японию.

Об этом сам Гусев сообщил на своей странице в Facebook.

"С 16 марта я в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь посольстве Украины в Японии на самоизоляции. Чувствую себя хорошо", – уточнил глава госконцерна.

Гусев отметил, что с учетом разницы во времени комментарии по этому поводу будет давать уже завтра.

Как сообщалось, накануне стало известно, что глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак находится на больничном в связи с положительным тестом на коронавирус SARS-CoV-2.

На минувшей неделе глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заболел COVID-19 и находится на самоизоляции. Перед этим Кирилл Шевченко был в плановом отпуске, его обязанности временно исполнял замглавы Нацбанка Юрий Гелетий.