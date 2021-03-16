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Минобороны нашло шесть претендентов на поставку новых автомобилей для армии вместо УАЗов

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Минобороны нашло шесть претендентов на поставку новых автомобилей для армии вместо УАЗов

Министерство обороны обнародовало перечень предприятий и учреждений, которые откликнулись на объявление о разработке армейского автомобиля и подали заявки на участие в учредительном совещании.

Как сообщает пресс-служба министерства, заявки на участие разработке легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил принимались до 5 марта.

По итогам сбора заявок свои предложения направили ООО "Протэкт Инжиниринг", ООО "ВиДи Юникомерс", ООО "Украинская бронетехника", ООО "Конструкторско-производственное предприятие "Cинергия", ОАО "Укравтобуспром" и международный аналитический центр права "НПО МАЦП".

"Солидный перечень предприятий, которые заявились для замены армейского УАЗа, дает основания рассчитывать, что у Вооруженных Сил Украины будет достойный автомобиль многоцелевого назначения. Указанные предприятия уже в ближайшее время примут участие в учредительном совещании", – отметил заместитель министра обороны Александр Миронюк.

Как сообщалось, ранее Министерство обороны объявило о планах кардинально обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений Вооруженных Сил Украины. Сейчас основную группу армейских автомобилей составляют УАЗы различных модификаций, которые морально и физически устарели, а модернизация и выпуск новых моделей этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляются предприятиями государства-агрессора Российской Федерации. 

Учредительное совещание по открытию опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины" состоится 18 марта.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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" международный аналитический центр права "НПО МАЦП" - вот будущий победитель и производитель тысяч газиков!
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16.03.2021 16:16 Відповісти
Я это уже слышу десятки лет....А "уазики" как стояли на вооружении УА так и стоят....Кстате - уаз неплохой джип....Ели сравнить с Хаммером - так уаз по комфорту езды - намного приятней....Ну посмотрим что получится - но уверен как всегда - НИЧЕГО....
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17.03.2021 09:32 Відповісти
 
 