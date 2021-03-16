Суд не смог избрать меру пресечения для Рудьковского из-за коронавируса

Печерский райсуд столицы отложил до 23 марта заседание по избранию меры пресечения бывшего министра транспорта Николая Рудьковского, поскольку у него обнаружили коронавирус.

Соответствующее решение принял судья по Виталий Писанец, передает Укринформ.

"Суд постановил: ходатайство адвокатов удовлетворить, отложить судебное заседание по избранию меры пресечения на 23 марта на 13:45", – сказал судья.

В ходе судебного заседания адвокат Рудьковского предоставил справку о том, что 10 марта у его клиента диагностировали коронавирус.

Прокурор Дмитрий Кривовяз сообщил, что будет ходатайствовать об избрании Рудьковскому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщалось, бывшему министру транспорта времен Янукович 3 марта сообщили о подозрении в похищении бывшего руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который сейчас является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Как сообщалось, в конце феврая СБУ и Офис генпрокурора заявили, что раскрыли резонансное похищение директора "Нефтегаздобычи" Олега Симинского, который исчез в 2012 году, а нашелся спустя три года. Подозрение в организации похищения выдвинуто экс-министру Николаю Рудьковскому, который недавно завершил отбывать срок в РФ.

Со времени похищения Семинского он сам стал нардепом от "Слуги народа", "Нефтегаздобычу" купил Ринат Ахметов, превратив ее в крупнейшую частную газодобывающую компанию в стране, а Рудьковский потерял остатки былого влияния, но сохранил 25% акций компании, которые уже арестовали.

Подробнее о захватывающей истории крупнейшей частной газовой компании читайте в материале: Нефтегазовый детектив. Кто имел "Нефтегезадобычу"