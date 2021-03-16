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АЗС (1497) прибуток (1711) Галнафтогаз (20)

Владелец сети АЗС ОККО увеличил прибыль до 1,5 миллиарда

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Владелец сети АЗС ОККО увеличил прибыль до 1,5 миллиарда

АО "Концерн Галнафтогаз" (владеет сетью АЗС под брендом "ОККО") в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54,4% (на 513,81 млн грн) по сравнению 2019 годом – до 1,46 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении 21 апреля собрания акционеров, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, полученную по итогам 2020 года прибыль предлагается оставить нераспределенной.

В компании также уточнили, что активы "Галнафтогаза" за прошлый год увеличились на 9,6% (на 1,01 млрд грн) – до 11,5 млрд грн, основные средства – на 1,2% (на 54,8 млн грн), до 4,72 млрд грн.

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На конец 2020 года в составе сети ОККО насчитывалось 410 автозаправочных комплексов, 287 газовых модулей и 27 ресторанов при АЗК. Кроме того, в городах Украины и на основных автомобильных трассах действует 50 пунктов зарядки для электромобилей.

"Концерн Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит свыше 400 АЗК, большинство – под брендом "ОККО". Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+4
Владелец ресторанной сети ОККО увеличил прибыль до 1,5 миллиарда - Вот правильный заголовок!!! Превратили АЗС в столовки, уже пока очередь голодных не отстоишь - не заправиш авто.
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16.03.2021 18:49
+3
хз, все гонят на ОККО, мол обычный бенз продают по завышенному прайсу. Может и есть у них проколы зимой по арктик дизелю. Но вот мне их Пульс-95 както "отремонтировал" роботизированную коробку)) Ездил на спиртовом бензе БРСМовском, и както вдруг начала подергиваться машина при трогании с места. Думал что помирает сцепа в моем роботе, но эксперимента ради решил отсечь подозрение на топливо. Залил полбака Пульса-95, и как рукой сняло прямо сразу все болячки. Так что теперь только ОККО, пусть и дороже, зато езжу нормально и не переживаю за топливную и двигатель
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16.03.2021 18:44
+3
Власник мережі ОККО жлоб і під....ерас !
Нажертись не може, а працівника заправок платить копійки ...
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16.03.2021 20:14
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Тепер ясно чого в них такі ціни, а ви думали бо бензин кращий ніж в інших?))
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16.03.2021 17:59 Відповісти
обичний бензин с белорусии
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17.03.2021 10:29 Відповісти
специально там не заправляюсь после новости о том,что они вместе с WOG продвигают повышение цен липовое и наказывают тех,кто не подчиняется повысить так же.
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16.03.2021 18:20 Відповісти
а выбора где заправляться особого нет, авиас бени может и получает качественное топливо укрнафты но азс покрашенный мусор, БРСМ -даже не скрывает что торгует мочой, они каждый год лидеры по импорту "компонентов топлива", лукойлы амики тнк глуско каждый год меняют вывеску только что бы не узнали русских чертей, ВОГ - легко перекрасился когдато с патриота в антимайдан и также легко продаст вам мочу, потому что бизнес, скай нашел в днепродзержинске нефть и втридорога воровал на армии, и остался окко который все любят даже в крыму
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16.03.2021 18:33 Відповісти
UPG... Отличная
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16.03.2021 19:05 Відповісти
вже 5 років на БРСМ заправляю і все прекрасно їздить на "мочі", не розповсюджуй фейки
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16.03.2021 22:46 Відповісти
За знижку для медиків під час пандемії - подяка. Більш 10 років заправляю на ОККО. Все ОК.
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16.03.2021 18:38 Відповісти
Яка знижка? Якщо 3 грн./л., то це всім таке.
І спершу підняти на 6 грн. більше ніж в інших, а потім давати типу знижку -3 грн. Це не маркетинг, а шахрайство в нормальних країнах.
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16.03.2021 22:44 Відповісти
При чому тут шахрайство. Дивись на ціни пального в Польщі, наприклад. А те, що зелені ведуть до тотального зубожіння, то таке..
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17.03.2021 08:56 Відповісти
хз, все гонят на ОККО, мол обычный бенз продают по завышенному прайсу. Может и есть у них проколы зимой по арктик дизелю. Но вот мне их Пульс-95 както "отремонтировал" роботизированную коробку)) Ездил на спиртовом бензе БРСМовском, и както вдруг начала подергиваться машина при трогании с места. Думал что помирает сцепа в моем роботе, но эксперимента ради решил отсечь подозрение на топливо. Залил полбака Пульса-95, и как рукой сняло прямо сразу все болячки. Так что теперь только ОККО, пусть и дороже, зато езжу нормально и не переживаю за топливную и двигатель
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16.03.2021 18:44 Відповісти
Владелец ресторанной сети ОККО увеличил прибыль до 1,5 миллиарда - Вот правильный заголовок!!! Превратили АЗС в столовки, уже пока очередь голодных не отстоишь - не заправиш авто.
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16.03.2021 18:49 Відповісти
Ну если Вы динозавр, то да. Может и оплачивать квартиру выстаиваете очередь из пенсов в кассу? Скачайте их приложение на телефон и вообще не отходя от колонки оплачивайте. Тем более за это еще дополнительный бонус начисляют.
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17.03.2021 15:25 Відповісти
Я всё плачу онлайн, приложение по топливу тоже имеется Владелец сети АЗС ОККО увеличил прибыль до 1,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 2443
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17.03.2021 18:05 Відповісти
Так к чему тогда Вы пишите про очередь из голодных?) Ну нравится людям по заправкам пожрать, пусть стоят)) Бензин на ОККО конечно дорогой, но со всеми скидками выходит чуть дороже всех остальных, если не брать откровенных барыг. Поэтому только там и заправляюсь. Был печальный опыт уже пару раз и с WOG и остальными помельче.... Пока так.
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17.03.2021 18:23 Відповісти
Пишу потому, что не раз имел печальный опыт на ОККО. Бенз. у них хороший - не спорю. Заправляюсь на - (не напишу, чтобы не рекламировать), но бенз у них не дешевле.
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17.03.2021 19:10 Відповісти
Власник мережі ОККО жлоб і під....ерас !
Нажертись не може, а працівника заправок платить копійки ...
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16.03.2021 20:14 Відповісти
Цены растут, ещё больше заработает, кинэць эпохи бедности таки настал!!!
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16.03.2021 21:33 Відповісти
Постійний недолив, паливо не відповідає якості у порівнянні з іншими заправками. Вірніше навіть не так: всюди можна нарватися на г***, але на ОККО це зробити найлегше. Причому я кажу тільки про так звані преміум-марки. Це відгуки моїх знайомих, які як їжачки коляться, але все одно лізуть на кактус.

Я забув до них дорогу з 2011 року, коли під Львовом в Гамаліївці вони ухитрилися мені заправити рівненько 60.00 літрів по чеку в машину з баком 55 літрів. Причому я ж приїхав на заправку не на сухому баку. На цій машині я їздив вже 4 роки і ніколи не вдавалося втиснути в бак більше 52 л, навіть тримаючи клапан і потихеньку доливаючи, а їм вдалося!

Тому деякий час я заїжджав до них тільки хіба поїсти, поки... Перший раз мав нещастя повечеряти в Калинівці в бік Києва - потім цілу ніч в готелі лякав унітаз і пив всяке активоване вугілля. І другий раз ми з дуру з дружиною в 2020 році заїхали на ОККО біля Червонограду, з'їли по хот-догу. Мені нічого не було, а дружина два дні мучилася.

Всіх переконливо прошу - 5 разів подумайте, перш ніж там їсти або заправлятися. Мільярди на чесному бізнесі у нас ніхто не заробляє...
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17.03.2021 16:32 Відповісти
 
 