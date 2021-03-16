Владелец сети АЗС ОККО увеличил прибыль до 1,5 миллиарда
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АО "Концерн Галнафтогаз" (владеет сетью АЗС под брендом "ОККО") в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54,4% (на 513,81 млн грн) по сравнению 2019 годом – до 1,46 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении 21 апреля собрания акционеров, передает Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, полученную по итогам 2020 года прибыль предлагается оставить нераспределенной.
В компании также уточнили, что активы "Галнафтогаза" за прошлый год увеличились на 9,6% (на 1,01 млрд грн) – до 11,5 млрд грн, основные средства – на 1,2% (на 54,8 млн грн), до 4,72 млрд грн.
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На конец 2020 года в составе сети ОККО насчитывалось 410 автозаправочных комплексов, 287 газовых модулей и 27 ресторанов при АЗК. Кроме того, в городах Украины и на основных автомобильных трассах действует 50 пунктов зарядки для электромобилей.
"Концерн Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит свыше 400 АЗК, большинство – под брендом "ОККО". Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.
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І спершу підняти на 6 грн. більше ніж в інших, а потім давати типу знижку -3 грн. Це не маркетинг, а шахрайство в нормальних країнах.
Нажертись не може, а працівника заправок платить копійки ...
Я забув до них дорогу з 2011 року, коли під Львовом в Гамаліївці вони ухитрилися мені заправити рівненько 60.00 літрів по чеку в машину з баком 55 літрів. Причому я ж приїхав на заправку не на сухому баку. На цій машині я їздив вже 4 роки і ніколи не вдавалося втиснути в бак більше 52 л, навіть тримаючи клапан і потихеньку доливаючи, а їм вдалося!
Тому деякий час я заїжджав до них тільки хіба поїсти, поки... Перший раз мав нещастя повечеряти в Калинівці в бік Києва - потім цілу ніч в готелі лякав унітаз і пив всяке активоване вугілля. І другий раз ми з дуру з дружиною в 2020 році заїхали на ОККО біля Червонограду, з'їли по хот-догу. Мені нічого не було, а дружина два дні мучилася.
Всіх переконливо прошу - 5 разів подумайте, перш ніж там їсти або заправлятися. Мільярди на чесному бізнесі у нас ніхто не заробляє...