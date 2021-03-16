Власти России пригрозили полностью заблокировать Twitter
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Сеть Twitter может быть заблокирована в России, если через месяц не примет меры по удалению контента, который российские власти считают запрещенным.
Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, передает Интерфакс.
"Twitter в должной мере не реагирует на наши запросы, если дело так пойдет и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", – сказал Субботин.
В то же время чиновник отметил, что Twitter избежит блокировки в РФ, если пойдет на сотрудничество с российскими властями по поводу цензурирования контента.
Как сообщалось, 10 марта Рокомнадзор объявил о начале "замедления" скорости работы сети Twitter в России. Это первый случай в России, когда власти принимают подобные меры против интернет-ресурса.
Роскомнадзор обвинил социальную сеть в неудалении контента, который российские власти считают нарушающим местное законодательство.
Согласно данным Downdetector, попытка блокировки затронула в РФ не только Twitter, но и сайты ряда российских банков, а также госорганов РФ – Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации.
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