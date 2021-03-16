"Энергоатом" отсудил у "Гарантированного покупателя" 2,7 миллиарда долга

Хозяйственный суд города Киева по иску ГП "НАЭК "Энергоатом" 11 марта взыскал с ГП "Гарантированный покупатель" 2,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

В компании отмечают, что ранее, в феврале, этот же суд принял решение взыскать в пользу "Энергоатома" 4,1 млрд грн.

"На данный момент суд признал долговые претензии НАЭК "Энергоатом" у "Гарантированному покупателю" на общую сумму 6,8 млрд грн. Таким образом НАЭК "Энергоатом" выиграл второе дело подряд против "ГарПока", который накопил миллиардные долги перед атомщиками за электроэнергию, приобретенную для населения", – говорится в сообщении.

При этом в "Энергоатоме" заявили, что Хозсуд рассматривает третий иск от компании на сумму 2 млрд грн.

Напомним, по итогам 2020 года НАЭК "Энергоатом" получила чистый убыток в размере 4,8 млрд грн, тогда как финплан компании предполагал получение прибыль на сумму 1,6 млрд грн.

При этом компания получила в 2020 году 45,65 млрд грн чистого дохода от реализации продукции и 6,84 млрд грн валовой прибыли. Показатель EBITDA, обозначающий прибыль предприятия до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений, в 2020 году составил 13,3 млрд грн.

В то же время получение негативного финансового результата по итогам года в "Энергоатоме" пояснили убытком от курсовых разниц на 6,6 млрд грн, недополучением дохода в сумме 4,7 млрд грн из-за ограничения релизации электроэнергии, а также потерями от ПСО в 1,2 млрд грн.

В компании уточнили, что задолженность перед "Энергоатомом" составляет 22,6 млрд грн, в том числе 11,6 млрд грн – это долг уже не функционирующего госпредприятия "Энергорынок". Еще 6,43 млрд грн составляет долг ГП "Гарантированный покупатель", а 4,46 млрд грн – НЭК "Укрэнерго".