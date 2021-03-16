БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
974 відвідувача онлайн
Новини НерухомістьКорпоративні відносини
4 719 13
аукціон (1214) Мін'юст (543) приватизація (1200) в'язниця (40) Малюська Денис (69)

Минюст не смог продать первую тюрьму из-за отсутствия покупателей

Новини БізнесЦензор Нерухомість Корпоративні відносини

Минюст не смог продать первую тюрьму из-за отсутствия покупателей

Аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра не состоялся из-за нехватки участников.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в Facebook.

"Потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и заявки не подали. Аукцион переносится на апрель со снижением стартовой цены", – написал министр.

Как сообщалось, ранее Министерство юстиции анонсировало продажу 35 исправительных учреждений в рамках "Большой приватизации тюрем".

Первым на продажу был выставлен имущественный комплекс Ирпенского исправительного центра (№132), который расположен в центре пгт. Коцюбинское, в 6 км от станции киевского метро "Академгородок". Заведение прекратило свою профильную деятельность в августе 2019 года.

Общая площадь земельного участка составляет 8,3 га, к нему подведены коммуникации: водоотвод и водоснабжение, электричество и тому подобное. Стартовая цена объекта составляла 220,2 млн грн.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Ещё никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут,
он сам мог обмануть кого угодно, но теперь прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей...
показати весь коментар
16.03.2021 15:22
+6
Отличное место для ЗЕбанутых. Всем места хватит. И кварталу, и ОП, и фрикции зьобнутых в ВР. Минюст не смог продать первую тюрьму из-за отсутствия покупателей - Цензор.НЕТ 6840
показати весь коментар
16.03.2021 16:59
+4
Немає у нас Пабло Ескобарів, які б змогли собі дозволити таку розкіш. А ті, хто може дозволити, вони палаци купують у Франції та Англії.
показати весь коментар
16.03.2021 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ещё никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут,
он сам мог обмануть кого угодно, но теперь прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей...
показати весь коментар
16.03.2021 15:22 Відповісти
Минюст не смог продать первую тюрьму из-за отсутствия покупателей - Цензор.НЕТ 4321
показати весь коментар
16.03.2021 15:26 Відповісти
все ждут продажи Лукьяновки в Киеве - там одна земля миллионы стоит....
показати весь коментар
16.03.2021 18:44 Відповісти
Немає у нас Пабло Ескобарів, які б змогли собі дозволити таку розкіш. А ті, хто може дозволити, вони палаци купують у Франції та Англії.
показати весь коментар
16.03.2021 15:28 Відповісти
КУПЛЮ за $1 для утримання жирних бариг.
показати весь коментар
16.03.2021 15:45 Відповісти
Отличное место для ЗЕбанутых. Всем места хватит. И кварталу, и ОП, и фрикции зьобнутых в ВР. Минюст не смог продать первую тюрьму из-за отсутствия покупателей - Цензор.НЕТ 6840
показати весь коментар
16.03.2021 16:59 Відповісти
Та шмаркля вже прицінюється.
Не поспішайте!!! 😝
показати весь коментар
16.03.2021 17:44 Відповісти
Ничего удивительного!Ведь в Украине более 3х миллионов никому не нужных построек с времён СССР(горкомы партии,профсоюзы,сбербанки,дома отдыха,дома культуры и тд)...и хотя многие из них находяться в центре городов...их громоздкость,затраты на ремонт,энергоёмкость и водоканализационное убожество,отпугивает любой легальный бизнес!!! Минюст не смог продать первую тюрьму из-за отсутствия покупателей - Цензор.НЕТ 1181
показати весь коментар
16.03.2021 17:44 Відповісти
Пусть придержат тюрьму для "слуг народа". Скоро начнутся посадки. Пригодится.
показати весь коментар
16.03.2021 19:36 Відповісти
Странно ни кто не хочет сделать для себя люкс камеру с джакузи и кофе. Нужно простимулировать потенциальных покупателей и повторить попытку.
показати весь коментар
16.03.2021 22:07 Відповісти
А ця хрінюська бахнута на голову не хоче собі її купити?
показати весь коментар
16.03.2021 22:38 Відповісти
Здесь мошенничеством пахнет. Просто сбивают цены, чтобы скупить за бесценок.
показати весь коментар
17.03.2021 00:26 Відповісти
А продають разом з увязненими?)
показати весь коментар
17.03.2021 08:17 Відповісти
 
 