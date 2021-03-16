Минюст не смог продать первую тюрьму из-за отсутствия покупателей
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Аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра не состоялся из-за нехватки участников.
Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в Facebook.
"Потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и заявки не подали. Аукцион переносится на апрель со снижением стартовой цены", – написал министр.
Как сообщалось, ранее Министерство юстиции анонсировало продажу 35 исправительных учреждений в рамках "Большой приватизации тюрем".
Первым на продажу был выставлен имущественный комплекс Ирпенского исправительного центра (№132), который расположен в центре пгт. Коцюбинское, в 6 км от станции киевского метро "Академгородок". Заведение прекратило свою профильную деятельность в августе 2019 года.
Общая площадь земельного участка составляет 8,3 га, к нему подведены коммуникации: водоотвод и водоснабжение, электричество и тому подобное. Стартовая цена объекта составляла 220,2 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
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