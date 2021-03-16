Треть украинцев планирует увеличить покупки через интернет, – опрос

Около трети украинцев в ближайшие год-два намерены увеличить покупки через Интернет, а 20% собираются меньше делать покупки в обычных магазинах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса о влиянии пандемии на потребительские настроения украинцев, проведенное компанией "Делойт" в Украине, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщил руководитель отраслевой группы ритейла и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине Александр Ямпольский, в опросе в декабре 2020 года приняло участие 1,6 тыс. респондентов, отобранных по квотированной выборке.

"Еще две важные цифры. 40% респондентов не чувствуют себя комфортно, делая покупки в традиционных магазинах. Каждый второй респондент при этом беспокоится о своих данных, покупая что-то онлайн. Компаниям сектора ритейла следует обратить на это внимание", - сказал Ямпольский, представляя итоги исследования.

Согласно опросу, 66% респондентов, говоря о влиянии карантина на свои покупки, сократили покупки алкоголя, а у 31% выросли расходы на медикаменты.

Исследование также показало, что большинство украинцев (98% респондентов) продолжают покупать продукты в традиционных магазинах, и только 44% опрошенных имеют опыт покупки продуктов онлайн.

При этом респонденты полагают, что средний чек на продукты в онлайн-магазине на 52% выше, нежели в традиционном, тогда как в отношении бытовой химии ценовые ожидания респондентов в онлайн-магазинах вдвое выше по сравнению с обычными.

"При этом 57% респондентов сообщили, что отдают предпочтение магазину у дома", – сказала партнер по аудиту компаний ритейла и оптовой дистрибуций "Делойт" в Украине Ольга Шамрицкая.

"Наблюдается значительная привязка покупателям к бренду. 64% респондентов сказали, что бренд влияет существенно или некоторым образом на то, как они делают покупки", - добавила Шамрицкая.

Она также отметила, что 49% респондентов вдумчиво выбирают продукты питания в магазине, а 37% делают свой выбор еще до похода в магазин.

Что же касается электроники и бытовой техники, около 85% респондентов делают такие покупки в традиционных магазинах, однако 65% также покупают их в интернет-магазине.

По словам Шамрицкой, среди этой категории товаров в 2020 году респонденты чаще всего покупали смарт-часы и фитнес-браслеты, планшеты, телефоны, мультиварки и "умные" колонки.