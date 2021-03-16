Рада направила в КСУ проект изменений в Конституцию о порядке назначения глав НАБУ и ГБР

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект (№5133) о внесении изменений в Конституцию Украины, касающийся порядка назначения и увольнения директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

За постановление №5133-б о включении законопроекта в повестку дня и направлении в КС проголосовало 267 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект предлагает внести изменения в ст.85 и ст.106, согласно которым парламент дает согласие президенту назначать по результатам конкурсного отбора и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Согласно пояснительной записке, внесение данных изменений в Конституцию будет способствовать оптимизации и сбалансированности полномочий главы государства и парламента в сфере назначения и увольнения директоров НАБУ и ГБР, а также обеспечит максимальную независимость и эффективность функционирования возглавляемых ими органов.

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского (фракция "Слуга народа"), предлагаемые изменения в Конституцию "обеспечат максимальную независимость этих антикоррупционных органов".

Народный депутат отметил, что согласно решению Конституционного суда президент не имеет конституционных полномочий назначать руководителя НАБУ, и напомнил, что соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, однако он не имеет никакого отношения к законопроекту №5133.

В то же время народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что внесение данных изменений в Конституцию позволит президенту влиять на назначение руководителей НАБУ и ГБР.

"Этот законопроект не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. Это законопроект о контроле над правоохранительной системой. Этот законопроект о возможности президента неконституционным, незаконным, нелегитимным способом влиять на назначение руководителей НАБУ и ГБР", - сказал Власенко с трибуны Верховной Рады.

Согласно Основному закону, законопроект о внесении изменений в Конституцию Верховная Рада рассматривает при наличии вывода Конституционного суда о соответствии законопроекта требованиям ст.157 и 158 Конституции.

Согласно ст.157 Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничения прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушения территориальной целостности Украины. Согласно этой же статье Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Как отмечается в ст.158 Основного закона, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Верховной Радой, и закон не был принят, может быть подан в парламент не раньше, чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. Согласно этой статье, Верховная Рада в течение срока своих полномочий не может дважды менять одни и те же положения Конституции.

Конституция Украины предусматривает, что законопроект о внесении изменений в Основной закон, предварительно одобренный большинством от конституционного состава Верховной Рады, считается принятым, если на следующей очередной сессии Рады за него проголосовало не менее чем две трети от конституционного состава Верховной Рады.