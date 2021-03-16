СБУ заявила о блокировании масштабной кибератаки хакеров российского ФСБ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки Armageddon.

Как сообщает пресс-центр СБУ.

"Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины", – говорится в сообщении.

О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу MISP-UA.

"СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти", – отметили в пресс-службе.

Правоохранители осуществляют расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.