Коллегия судей заявила о самоотводе от рассмотрения апелляции "Приватбанка" на запрет избирать главу правления

Коллегия судей Северного апелляционного суда 9 марта 2021 года постановила уход в самоотвод от рассмотрения апелляции государственного "Приватбанка"на решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска первичной профсоюзной организации работников финучреждения, которой суд запретил осуществлять любые действия по избранию и назначению главы правления банка.

Согласно сообщению пресс-службы банка, основанием для самоотвода стал неучет специализации судей при автоматическом распределении данного дела.

Указывается, что новый состав судебной коллегии будет определен по результатам повторного автоматизированного распределения, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, 24 февраля Хозяйственный суд Киева приоостановил конкурс на должность нового председателя правления "Приватбанка" по иску "Первичной профсоюзной организации сотрудников "Приватбанка". По словам одного из собеседников LIGA.net , таким образом суд удовлетворил заявление об обеспечении иска "профсоюза", который требует отменить конкурс в целом. Однако, 26 февраля "Приватбанк" подал апелляцию на соответствующее решение.

При этом 18 февраля Хозсуд Киева (судья – Игорь Курдельчук) отказал профсоюзу в удовлетворении аналогичного заявления.

Согласно материалам Единого реестра судебных решений, профсоюз подал иск в связи с тем, что в конкурсе якобы хочет участвовать глава организации и один из действующих менеджеров "Приватбанка" – Максим Шевченко, который не был допущен к нему.

"Решение Наблюдательного совета "Приватбанка" о назначении нового предправления банка на закрытом конкурсе незаконно и нарушает права члена профсоюза Шевченко М.В.", – говорится в материалах суда.

Первичная профсоюзная организация сотрудников "Приватбанка" известна тем, что ранее пыталась через суд добиться признания недействительными трудовых контрактов всех членов правления банка. В свою очередь руководство банка неоднократно заявляло о попытках давления со стороны бывшего владельца Игоря Коломойского.

Согласно реестру юрлиц, указанная первичная профсоюзная организация была зарегистрирована в июне 2019 года, в августе из ее названия убрали причастность членов к главному офису "Приватбанка".

Главой организации указан Максим Викторович Шевченко. Человек с таким же ФИО известен как работник "Приватбанка" с 2002 года, в последнее время занимался взысканием долгов.

Как сообщалось, трехлетний контракт с бывшим председателем "Приватбанка" Петером Крумханзлом завершился 23 января и наблюдательный совет решил его не продлевать.

Для поиска нового главы правления наблюдательный совет "Приватбанка" выбрал рекрутинговую компанию Egon Zehnder, которая должна самостоятельно подготовить список кандидатов.

Сейчас и.о. председателя правления "Приватбанка" является Анна Самарина, заместитель председателя правления по вопросам финансов.