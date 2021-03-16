Резервы Нацбанка сократились с начала месяца на $800 миллионов
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Международные резервы Национального банка Украина к 15 марта составляли $27,8 млрд по сравнению с $28,54 млрд на начало месяца.
Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
"С учетом выплат по погашению долга правительства и Национального банка перед МВФ в сумме 295,5 млн специальных прав заимствования, международные резервы НБУ по состоянию на 15 марта сократились до $27,8 млрд", – отметил он.
Также Данилишин сообщил, что обменный курс гривни на межбанковском рынке продолжает находиться в боковом тренде на уровне около 27,7 грн/долл.
"Этому способствует близкое к сбалансированному соотношение спроса и предложения инвалюты со стороны клиентов банков (избыточный спрос на иностранную валюту на условиях "форвард" компенсируется ее предложением на условиях "спот")", – уточнил он.
Напомним, международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,1 млрд
Будь ласка, зачекайте...
Она, кстати, начала падение задолго до того, как злой "барыга" стал кандидатом в президенты.
Если кто призабыл или не знал: чтобы держать "доллар по 8" Виктор Федорович и Мыкола Янович каждую неделю сжигали в топке по миллиарду этих самых портретов. Зачем? Жглись денежки го-су-дар-ствен-ные. А тем временем задешево "по 8" у вас скупали доллар банки част-ны-е, сиречь ихние. И выводились на кипры-мипры и разные прочие Виргинские острова. В те самые оффшоры.
А потом Путин пошел на нас войной. Ага. Той, от которой вы на второй день устали, пока мы одевали-обували-снаряжали ограбленную до нитки витями-юлями-колями-толиками армию.
И оттяпал у нас Путин 20% промышленного потенциала. Донецкий и Енакиевский металлургические заводы, Харцизский трубный, Алчевский и Донецкий коксохимы, Алчевский меткомбинат, горловский "Стирол", стахановский вагоностроительный, луганский авиаремонтный и далее по списку. Сотни предприятий. Сотни тысяч гектаров землицы, которая давала урожай.
Все, названное мной выше и неназванное - источник експорной продукции. Все это приносило стране валюту. Которой вдруг не стало. А если чего-то не стает, то оно дорожает. Поэтому сейчас "доллар по 28", а селедка стоит столько, сколько при Януковиче стоила семга.
Это элементарные закони экономики и финансов, а не потому, шо "проФФесор" и его банда были крутыми профи.
Вы думаете, что в воюющую страну, которая находится на грани экономического краха кто-то заходит с реальными инвестициями? Да щаззз. Максимум - спекулянты, которые на валютном рынке играют.
И только Порошенко, Яценюку, Гройсману, Турчинову да их министрам известно, каких трудов стоило затащить к нам немецкие и японские компании, которые построили 10 заводов по производству комплектующих для автомобилей; американские и французские компании, которые возвели современные заводы по переработке сельхозпродукции; датские и шведские компании, построившие солнечные и ветровые электростанции, и далее по списку - более 200 предприятий.
И все стабилизировалось. И пошло вгору. Со скрипом, с натугой, но - пошло. Несмотря на саботаж олигархов и откровенно кремлевской агентуры. И уже к 2019 году (всего за пять лет!) государственный долг Украины начал сокращаться - видите график? Но...
Но тут вы захотели "поприкалываться". Вы - давайте скажем прямо - предали Турчинова, Порошенко, Гонтареву и всех тех, кто все эти тяжелейшие годы на своем горбу вытаскивал страну. Вы поверили телевизору.
Вы поверили вражеской пропаганде, сочиненной и проплаченной из Москвы. Всем этим "недорогеньким", которые вещали вам про "полвареника" и "корупцию"; про то, что "враг не в Кремле" и "Липецкую фабрику". Про "оффшоры" и "барыг", про "войну на крови" и "зраду".
Вы поверили тем, кто на путинские деньги покупали себе роскошные квартиры. Вы поверили лжи телеканалов, принадлежащих олигархам, которых отодвинули от смачного корыта в виде государственного бюджета.
Вы были настолько глупы, что поверили в ложь, будто бы Гонтарева вас обобрала. Знаете, почему олигархи сунули в ваши головы эту вот мыслЮ? Потому, что Гонтарева уничтожила более сотни банков, которые на ихнем сленге назывались "пылесосы". Через эти банки из страны высасывались в оффшоры не десятки - сотни миллиардов.
По этим же причинам олигархи и власть сменили. А вы думали, что это вы голосовали так, как голосовали, по своему разумению? Щаззз. Вам вот этих вот, которых вы навыбирали, подсунули. Они знали, что делали. Во времена слабой некомпетентной власти можно тырить в чудовищных объемах. Сейчас из страны ресурсы высасываются вообще в открытую. Раньше хоть "схематозики" придумывали. А теперь все "мыши едят".
Посмотрите еще раз на картинку. Видите, как резко в 2020 снова начался рост госдолга? А с начала нынешнего график еще круче. За неполных два года мы с вами стали должны своим и зарубежным олигархам на 12 миллиардов долларов больше. Шмыгаль сказал: "90 миллиардов долгов это преемлемо". Для него - да. Не он их будет отдавать - из ваших карманОв достанут.
А у Гонтаревой все в порядке. Она преподает финансы в самых престижных университетах мира. Там ее ценят. В отличие от вас, глупеньких и неблагодарных. И я только удивляюсь, почему Петро Алексеевич не плюнет на это вот все, и на вас в том числе, не купит один из Мальдивских островов, чтобы нежиться на солнышке, читать лекции в самых престижных университетах мира и быть почетным гостем на разнообразнейших международных саммитах.
Лично я так бы и сделал. Не мое это, когда ты вкалываешь, а тебя же гуано поливают.
Но я - не Порошенко. К счастью, наверное...
Борг дають в доларах, а не гривнях. Так ось за часів Порошенка доларовий борг в України не виріс.
Овоч втік саме по причині того що треба було віддавати борги в доларах, но не було чим.
Новій владі прийшлось борги віддати за рахунок скупки доларів на внутрішньому ринку це обвалило курс. ЗВР, запасів в бюджеті і іншого тоді не було. Як наслідок насправді тоді було сильне падіння розміру держборгу.
Но на цьому все не закінчилось. В країни були страшні проблеми із банківською системою (до здачі країну рашисти підготували повністю) - всі банки повидавали кредитів людям овоча та інших олігархів які їх банкам не вернули. Як наслідок коли прості б люди пішли у банк за своїми накопиченнями банк би послав їх нахер та об'явив дефолт.
А тому треба було проводити рефінансування банківської системи. Щоб банки не послали людей. І під це взялось кредити частина із них пішла на ЗВР, а частина на рефінансування банків.
Як наслідок держборг знову виріс та вернувся до рівня часу втечі овоча.
А там була ще реструктуризація боргів, ще більше нарощення звр та інше. Но все старалось так робити щоб рівень боргу не змінювався. Як наслідок на момент виборів 2019 держборг був такий як коли овоч втікав з країни, тобто зовсім не виріс за час Пороха ну і не зменшився, але при тому не було проблем із виплатами цього боргу, та навіть більше в країни появились звр яких на момент втечі овоча не було.
Вот, например, в марте были погашения по евробондам, которые брали под 7,7 годовых, сейчас берут под 3,7