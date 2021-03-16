Киев и Винницкая область приближаются к "красной зоне", – Степанов

Винницкая область и Киев ближе всего к переходу в "красную зону" эпидопасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"В "красном" уровне эпидопасности пребывают четыре области – Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская. Также достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве – они ближе всего к переходу на "красный" уровень",- сказал он.

Помимо этого, министр добавил, что заболеваемость в Украине продолжает расти.

"За минувшую неделю выявили 60,748 тыс. новых случаев COVID-19, что почти на 6 тыс. больше по сравнению с предыдущей неделей. Мы провели 395 тыс. тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами. На минувшей неделе госпитализировали 22,514 тыс. человек, на предыдущей было около 21 тыс. госпитализаций",- сказал Степанов.

Напомним, на утро 16 марта в Украине за сутки зафиксировали 9 642 новых случая коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1 065), Винницкой (924), Одесской (728), Харьковской (596) областях и в Киеве (999).