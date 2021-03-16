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ОГХК (127) Журило (19)

Мать прокурора САП получила долю в бизнесе Журило после расследования его дела о масштабных хищениях в ОГХК

Новини БізнесЦензор Корупція

Мать прокурора САП получила долю в бизнесе Журило после расследования его дела о масштабных хищениях в ОГХК

Мать бывшего заместителя главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко Татьяна Саханова получила долю в ООО "ЭТГ Солар 5".

Эта фирма связана с экс-заместителем директора ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" Русланом Журило, обвиняющимся САП в масштабных хищениях.

Теперь Кривенко принимает участие в конкурсе на должность руководителя САП, обнаружили аналитики Центра противодействия коррупции, передают "Наші гроші".

Отмечается, что Саханова стала владелицей 2,76% компании "ЭТГ Солар 5".

Официально около истоков компании, занимающейся производством электроэнергии в городе Желтые Воды Днепропетровской области, стоял младший брат Руслана Журило – Николай Журило. В сентябре 2017 года он вместе в ООО "Энерджи Трейд Груп" основал десять компаний с одинаковыми названиями: "ЭТГ Солар 1", "ЭТГ Солар 2" и так до 10.

При этом "Энерджи Трейд Груп" ранее владел Евгений Буга. На него регистрировались несколько компаний, которые получали подряды государственных "ВостГОК" и АО "Объединенная горно-химическая компания", где на руководящих должностях работал Журило-старший.

Тогда же, в январе 2020 года, бенефициаром "ЭТГ Солар 5" (почти 16%) стал Павел Пинзеник, бывший народный депутат и помощник другого фигуранта по делу "ВостГОК" – экс-нардепа Николая Мартыненка.

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Позднее владелицей значительной доли "ЭТГ Солар 5" (почти 16%) стала Мария Перцева – жена Юрия Перцева, который ранее был заместителем Руслана Журило по коммерческим вопросам в ОГХК и вместе с ним фигурирует в криминальном производстве из-за продаж продукции предприятия связанным иностранным компаниям по заниженным ценам.

В сентябре 2019 года Кривенко уволился с должности замглавы САП Назара Холодницкого, назвав причиной состояние здоровья. Как позднее обнаружили СМИ, настоящей причиной якобы была передача Кривенко подозреваемому Руслану Журило данных о расследовании, так как именно САП совершает процессуальное наблюдение в производствах НАБУ.

Детективы НАБУ записали встречу Кривенко с Журило. Когда запись показали Кривенко, тот решил немедленно уволиться. После увольнения Кривенко, судя по его декларациям, нигде не работал, а единственным источником доходов семьи прокурора была его помощь по безработице в 46 тыс. грн. В феврале 2021 года он подался на конкурс главы САП.

Руслана Журило обвиняют в хищении 300 млн грн ОГХК, а также в соучастии в хищении "ВостГОК" и "Энергоатома" вместе с бывшим нардепом Николаем Мартыненко на 700 млн грн. По обоим делам, которые вело НАБУ, обвинение в суде представляет САП.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Наші гроші"


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Топ коментарі
+8
В полицию, прокуратуру и судьи идут чтобы зарабатывать от 10к зеленых в месяц леваком.
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16.03.2021 11:38
+7
Вместо того. чтобы сидеть в тюрьме - он принимает участие в конкурсе на должность руководителя САП
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16.03.2021 12:09
+5
"Когда запись показали Кривенко, тот решил немедленно уволиться." Прикольное у НАБУ наказание за коррупцию ... Показали - уволился.
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16.03.2021 13:24
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В полицию, прокуратуру и судьи идут чтобы зарабатывать от 10к зеленых в месяц леваком.
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16.03.2021 11:38 Відповісти
онє на допитах кажуть, що на старість відкладають, бо пенсії для їхнього покоління вже не буде...
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16.03.2021 12:03 Відповісти
п - правосудие
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16.03.2021 12:06 Відповісти
Вместо того. чтобы сидеть в тюрьме - он принимает участие в конкурсе на должность руководителя САП
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16.03.2021 12:09 Відповісти
"Когда запись показали Кривенко, тот решил немедленно уволиться." Прикольное у НАБУ наказание за коррупцию ... Показали - уволился.
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16.03.2021 13:24 Відповісти
Оце є яскрава ілюстрація, як янелох з мендель боряться з корупцією.... А ось як вони боряться з олігархатом : дані Форбс Україна - за рік Ахмєтов збільшив статки з 2,8 до 7,6 млрд.дол. Пінчук на 1,1 млрд.дол. став багатшим , Жеваго -на 1,0 млрд. дол. Коломойський (1,8 млрд.) Порошенко (1,6 млрд) , Новинський за рк збільшив статки на 700 млн. дол. Кожний працюючий пересічний українець платить 20% з доходу (зарплатні) , 15% податок з доходу, а 5% всякі пенсійні, соцстрах тощо... Давайте порахуємо скільки податку повинні заплатити олігархи - Ахмєтов 960 млн.дол, Пінчук 220 млн.дол, Жеваго -200 млн.дол. Ось ТІЛЬКИ ТРОЄ повинні вкласти у бюджет 1 млрд. 380 млн.дол. І не потрібен 1, 0 млрд.дол. з МВФ ! ДЕ ПОДАТКИ З ОЛІГАРХІВ !? А банда Зе грабує українців тарифами й цінами для того, щоб оті ахмєтови , коломойські, вальцмани, пінчуки отримували зверхприбутки ! Що отримує український народ від влади Зе ? ГЕНОЦИД !
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16.03.2021 13:24 Відповісти
Только смертная казнь за коррупцию - спасет Украину.
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16.03.2021 15:08 Відповісти
Не спасёт. В Украине нету судов, которым можно доверить осуждать на смерть.
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16.03.2021 16:31 Відповісти
Аваков, Яценюк, Журило, Мартиненко всі з НФ. Короче ОПГ
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16.03.2021 15:23 Відповісти
это чистое совпадение
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16.03.2021 17:09 Відповісти
А шахтарі на СхідГЗК в Жовтих Водх скіглять що їм місяцями не виплачують зарплатню.
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16.03.2021 17:41 Відповісти
 
 