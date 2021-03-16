Фактическая цена реализации нефти в Украине выросла на 10,7%, – Минэкономики

Фактическая цена реализации нефти и конденсата, используемая при определении платы за недропользование, в феврале составила 12 301,64 грн/тонна, что на 10,7% больше, чем в январе (11 114,29 грн/тонна).

Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в январе 2020 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 11 114,47 грн/тонна, в феврале – 9 647,84 грн/тонна, в марте – 5 912,8 грн/тонна, в апреле – 3 959,8 грн/тонна, в мае – 6 198,59 грн/тонна, в июне - 8 115,45 грн/тонна, в июле - 8 846,62 грн/тонна, в августе – 8 886,8 грн/тонна, в сентябре – 8 467,37 грн/тонна, в октябре – 8 447,13 грн/тонна, в ноябре – 9 033,78 грн/тонна, в декабре – 10 127,43 грн/тонна.

Напомним, аналитики Bank of America Global Research ожидают, что средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $63 за баррель, WTI – $60 за баррель.

На 2022 год прогнозы были повышены для Brent до $60 за баррель с $55 и для WTI – до $57 за баррель с $52, сообщается в отчете банка.

При этом эксперты отмечают, что по-прежнему не видят возможностей для котировок Brent на спотовом рынке существенно выше $70 за баррель.