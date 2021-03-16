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Платные камеры принесли следственным изоляторам 2,8 миллиона

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Платные камеры принесли следственным изоляторам 2,8 миллиона

Следственные изоляторы Украины заработали 2,79 млн грн благодаря реализации платных камер.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, направляются на обновление бесплатных камер СИЗО. На сегодняшний день отремонтированы 39 таких камер на 280 мест.

Наибольшее количество помещений отремонтировали в Киевской следственному изоляторе – 11 камер на 138 мест, Запорожском – 6 камер на 27 мест, Николаевском – 5 камер на 8 мест и в Харьковском изоляторе – 4 камеры на 37 мест.

Напомним, в январе в Окружной административный суд города Киева поступил иск уполномоченного Верховной Рады по правам человека к Министерству юстиции Украины о признании противоправным приказа ведомства, которым был введен экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в следственных изоляторах.

Отмечается, что, по мнению истца, получение введенных Минюстом улучшенных условий исключительно на платной основе является дискриминацией по имущественному положению и противоречит действующему национальному и международному законодательству.

Как сообщалось, Кабинет министров своим постановлением №305 от 22 апреля разрешил начать с 8 мая 2020 года экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в следственных изоляторах Украины.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минюст


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