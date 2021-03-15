Пять компаний задолжали "Нафтогазу" за поставки газа в январе 1 миллиард

Пять поставщиков газа для населения ("газсбытов") в Полтавской и Черкасской областях не рассчитались за поставленный природный газ за январь 2021 года.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", долг этих пяти компаний за январь составляет 1 млрд грн

"Нафтогаз" принимал активное участие в подготовке антикризисных мер правительства в газовом секторе. Фактически мы кредитуем газовый розничный бизнес в 14 областях страны на период до 55 дней. К сожалению, не все наши клиенты демонстрируют такое же партнерское отношение: пять из 33 сбытов-контрагентов с января просто перестали платить за поставки газа и сформировали задолженность около 1 млрд грн", – отметил генеральный директор ООО "Нафтогаз Трейдинг" Виллем Коппульс.

Он подчеркнул, что эта проблема требует комплексного внимания государства, учитывая инициативу правительства перевести работу с "газсбытами" на годовые контракты.

В сообщении отмечается, что сейчас "Нафтогаз" проводит интенсивные переговоры с проблемными компаниями для урегулирования всех финансовых вопросов, но если они не принесут результатов, НАК будет вынужден обратиться в суд для взыскания долга.

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Как сообщалось, Кабмин на заседании 3 марта по предложению и.о. министра энергетики Юрия Витренко поручил подготовить проект постановления, согласно которому государственная "Укргаздобыча" уже в марте 2021 года должна начать реализацию газа собственной добычи поставщикам природного газа и производителям тепловой энергии для нужд бытовых потребителей по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года в объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей этих потребителей.

Кроме того, Витренко предложил обязать "Укргаздобчу" продавать 100% газа собственной добычи с апреля 2021 года всем потребителям природного газа на условиях не хуже, чем для группы "Нафтогаз".

Ранее в Кабинете министров предполагали возможность запуска годовых контрактов на газ уже во втором квартале 2021 года. Глава правительства Денис Шмыгаль также поручил председателю НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ.

Напомним, Кабинет министров установил на февраль-март предельную цену газа в 6,99 грн/кубометр для бытовых потребителей, а также для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительных кооперативов и религиозных организаций.