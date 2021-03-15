Николаевский морской порт с начала года сократил перевалку грузов на 24%

Николаевский морской порт в январе-феврале 2021 года сократил перевалку грузов на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 3,96 млн тонн.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины".

Как сообщается, за указанный период порт сократил перевалку экспортных грузов на 30,3% – до 2,84 млн тонн, увеличил перевалку импортных – на 0,51%, до 934,82 тыс. тонн, увеличил перевалку транзитных на 14,67% – до 60,73 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

При этом морпорт перевалил 122,64 тыс. тонн каботажных грузов – сокращение на 19,98% к аналогичному периоду 2020 года.

Перевалка наливных грузов в Николаевском морпорту за два месяца 2021 года сократилась на 3,36% – до 524,5 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов – на 30,6% до 2,95 млн тонн, тарно-штучных – на 20,4%, до 489,58 тыс. тонн.

Как сообщалось, Николаевский морской порт в 2020 году сократил перевалку грузов на 9,86% по сравнению с 2019 годом – до 30,14 млн тонн.

Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом.

Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.