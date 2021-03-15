Фонд соцстрахования объяснил задержку выплат больничных нехваткой денег

Фонд социального страхования признает наличие задержек выплат больничных и декретных из-за нехватки средств.

Как сообщает пресс-служба Фонда, задержка зависит от суммы ежедневных поступлений в его бюджет.

"На сегодня задержка составляет 21 рабочий день, или 1,8 млрд грн, также не профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн грн, их срок оплаты составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством", – сказано в сообщении.

Фонд объясняет задержку выплат нехваткой поступлений от Единого социального взноса, из общей суммы которого на соцстрахование направляется 9,5727%ю

"Сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат. Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов. Это связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии – существенно выросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное", – подчеркивается в сообщении.

В частности, в декабре 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019 года (0,9 млрд грн).

"Поэтому несмотря на то, что с 2021 года ежемесячные поступления в бюджет Фонда покрывают расходы за тот же период, накопленная в конце прошлого года задолженность привела к задержке в выплатах пособий", – пояснили в Фонде.

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Как сообщалось, в 2020 году Фонд социального страхования принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 12,4 млрд грн.

В частности, в декабре прошлого года Фонд принял от работодателей заявления-расчеты на финансирование пособий по больничным листам своих работников на сумму 2,4 млрд грн против 0,9 млрд грн в декабре 2019 года.