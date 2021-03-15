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Фонд соцстрахования объяснил задержку выплат больничных нехваткой денег

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Фонд соцстрахования объяснил задержку выплат больничных нехваткой денег

Фонд социального страхования признает наличие задержек выплат больничных и декретных из-за нехватки средств.

Как сообщает пресс-служба Фонда, задержка зависит от суммы ежедневных поступлений в его бюджет.

"На сегодня задержка составляет 21 рабочий день, или 1,8 млрд грн, также не профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн грн, их срок оплаты составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством", – сказано в сообщении.

Фонд объясняет задержку выплат нехваткой поступлений от Единого социального взноса, из общей суммы которого на соцстрахование направляется 9,5727%ю

"Сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат. Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов. Это связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии – существенно выросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное", – подчеркивается в сообщении.

В частности, в декабре 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019 года (0,9 млрд грн).

"Поэтому несмотря на то, что с 2021 года ежемесячные поступления в бюджет Фонда покрывают расходы за тот же период, накопленная в конце прошлого года задолженность привела к задержке в выплатах пособий", – пояснили в Фонде.

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Как сообщалось, в 2020 году Фонд социального страхования принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 12,4 млрд грн.

В частности, в декабре прошлого года Фонд принял от работодателей заявления-расчеты на финансирование пособий по больничным листам своих работников на сумму 2,4 млрд грн против 0,9 млрд грн в декабре 2019 года.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Что-то не жалуются на выплату зарплат, премий и различных надбавок судьи, депутаты, прокуроры, министры и прочие чиновники.
На них деньги всегда есть.
Так, для кого существует государство?
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15.03.2021 19:48
+8
А "какая разница"? Хватает, не хватает, оплачивают-не оплачивают. " Все мы призиденты".
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15.03.2021 19:55
+4
опять МВФ виновато
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15.03.2021 21:43
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Что-то не жалуются на выплату зарплат, премий и различных надбавок судьи, депутаты, прокуроры, министры и прочие чиновники.
На них деньги всегда есть.
Так, для кого существует государство?
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15.03.2021 19:48 Відповісти
А "какая разница"? Хватает, не хватает, оплачивают-не оплачивают. " Все мы призиденты".
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15.03.2021 19:55 Відповісти
Не - не так. Мне соседка перед выборами зели говорила: Он обещает пенсию добавить!!! Я её спросил откуда он деньги то возьмет, а она говорит: А меня не интересует - пообещал пусть находит!!! Ну не интересует, то и ладно.
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16.03.2021 15:52 Відповісти
опять МВФ виновато
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15.03.2021 21:43 Відповісти
Фонд соцстрахования объяснил задержку выплат больничных нехваткой денег - Цензор.НЕТ 8531
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16.03.2021 14:20 Відповісти
А чим він ще міг би її пояснити - підступними діями путіна, саботажем коломойських реваншистів, чи проіскамі МВФ?
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15.03.2021 22:19 Відповісти
Хороша новина, в сенсі
може українцям також попередити уряд

"Ми тут податки на 21 день затримаємо!"
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16.03.2021 00:50 Відповісти
Оно в другую сторону не работает. Государство может сказать, что денех нету но вы держитесь, а граждане - нет.
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16.03.2021 16:12 Відповісти
ну так на липовые регрессы лугандонцам есть?..Есть! Почему ноете...
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16.03.2021 08:05 Відповісти
А вы пишите письма ЗЕленскому. Ну или посмотрите видосики о том, как все будет зашибись когда-нить.

Это вам вместо денег, зебилы...
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16.03.2021 09:00 Відповісти
Всё, к чему прикасаются руки зелёных прохвессионалов, превращается в руины...
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16.03.2021 10:00 Відповісти
БРЕХНЯ! Сегодня уже 39 Рабочий день. Соцстрах больничный не оплатил, но НАЛОГИ УЖЕ УДЕРЖАЛИ с минимальной ЗП.
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16.03.2021 10:41 Відповісти
ну шож брехня... ну допустим - брехня, то шож первый раз чтоли?
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16.03.2021 16:13 Відповісти
 
 