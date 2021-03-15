Фонд соцстрахования объяснил задержку выплат больничных нехваткой денег
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Фонд социального страхования признает наличие задержек выплат больничных и декретных из-за нехватки средств.
Как сообщает пресс-служба Фонда, задержка зависит от суммы ежедневных поступлений в его бюджет.
"На сегодня задержка составляет 21 рабочий день, или 1,8 млрд грн, также не профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн грн, их срок оплаты составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством", – сказано в сообщении.
Фонд объясняет задержку выплат нехваткой поступлений от Единого социального взноса, из общей суммы которого на соцстрахование направляется 9,5727%ю
"Сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат. Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов. Это связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии – существенно выросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное", – подчеркивается в сообщении.
В частности, в декабре 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019 года (0,9 млрд грн).
"Поэтому несмотря на то, что с 2021 года ежемесячные поступления в бюджет Фонда покрывают расходы за тот же период, накопленная в конце прошлого года задолженность привела к задержке в выплатах пособий", – пояснили в Фонде.
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Как сообщалось, в 2020 году Фонд социального страхования принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 12,4 млрд грн.
В частности, в декабре прошлого года Фонд принял от работодателей заявления-расчеты на финансирование пособий по больничным листам своих работников на сумму 2,4 млрд грн против 0,9 млрд грн в декабре 2019 года.
Будь ласка, зачекайте...
На них деньги всегда есть.
Так, для кого существует государство?
може українцям також попередити уряд
"Ми тут податки на 21 день затримаємо!"
но вы держитесь,а граждане - нет.
Это вам вместо денег, зебилы...