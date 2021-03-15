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Глава "Укрзализныци" заразился коронавирусом

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Глава

Глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак находится на больничном в связи с положительным тестом на коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом говорится в письме компании в адрес временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проверке и оценке состояния "Укрзализныци", передает Интерфакс-Украина.

В связи с этим компания просит ВСК организовать возможность присутствия на очередном заседании для главы правления в онлайн режиме.

Как сообщалось, на минувшей неделе глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заболел COVID-19 и находится на самоизоляции.

Перед этим Кирилл Шевченко был в плановом отпуске, его обязанности временно исполнял замглавы Нацбанка Юрий Гелетий.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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