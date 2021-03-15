Одесский морской порт сократил перевалку грузов с начала года на 23%

Одесский морской торговый порт в январе-феврале 2021 года перевалил 3,29 млн тонн грузов, что на 22,79% меньше, чем было в январе-феврале прошлого года.

Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины", за этот период порт сократил перевалку экспортных грузов на 28,07% – до 2,39 млн тонн, транзитных – на 21,54%, до 157,59 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

В то же время перевалка импортных грузов в порту выросла на 0,67% – до 747,83 тыс. тонн. При этом перевалка каботажных грузов в январе-феврале 2021 года не осуществлялась.

Перевалка сухих и сыпучих грузов в Одесском морпорту за указанный период сократилась на 36% – до 1,05 млн тонн, тарно-штучных на 18,2% – до 2 млн тонн. Перевалка наливных грузов в свою очередь увеличилась на 33,37% – до 245,85 тыс. тонн.

Перевалка контейнеров за январь-февраль составила 104,82 тыс. TEU (-4,05%).

Как сообщалось, в 2020 году Одесский морпорт перевалил 23,37 млн тонн грузов, что на 7,8% меньше, чем за 2019 год.

Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.