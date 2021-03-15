Власти Киева потратят 50 миллионов на ремонт улицы длиной 500 метров

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на реконструкцию ул. Андреевской в Подольском районе Киева ожидаемой стоимостью 47,91 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи заявок на тендер – 29 марта, аукцион назначен на 30 марта.

Нормативный срок выполнения работ: не более 4 месяцев

Согласно условиям договора, подрядчик должен будет заменить асфальтное покрытие, люки и дождеприемные решетки, гранитный бортовой камень, обустроить покрытие из фигурных элементов мощения, установить парковочные столбики, новые дорожные знаки и опоры наружного освещения.

Также договором предусмотрены работы по замене водопроводных и канализационных труб, а также ливневой канализации.

Договором предусмотрена оплата работ через 30 дней после исполнения.

Андреевская улица протяженностью 545 метров в Подольском районе города пролегает от улицы Боричев Ток (с которой сочетается лестницей) до Набережно-Крещатицкой улицы.