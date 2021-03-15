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Власти Киева потратят 50 миллионов на ремонт улицы длиной 500 метров

Новини БізнесЦензор Транспорт

Власти Киева потратят 50 миллионов на ремонт улицы длиной 500 метров

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на реконструкцию ул. Андреевской в Подольском районе Киева ожидаемой стоимостью 47,91 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи заявок на тендер – 29 марта, аукцион назначен на 30 марта.

Нормативный срок выполнения работ: не более 4 месяцев

Согласно условиям договора, подрядчик должен будет заменить асфальтное покрытие, люки и дождеприемные решетки, гранитный бортовой камень, обустроить покрытие из фигурных элементов мощения, установить парковочные столбики, новые дорожные знаки и опоры наружного освещения.

Также договором предусмотрены работы по замене водопроводных и канализационных труб, а также ливневой канализации.

Договором предусмотрена оплата работ через 30 дней после исполнения.

Андреевская улица протяженностью 545 метров в Подольском районе города пролегает от улицы Боричев Ток (с которой сочетается лестницей) до Набережно-Крещатицкой улицы.

Автор: Михайло Орлюк
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Они ее золотом отделывать будут?
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15.03.2021 20:47 Відповісти
Внимательно читай состав работ, ангелок. Власти Киева потратят 50 миллионов на ремонт улицы длиной 500 метров - Цензор.НЕТ 6336
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15.03.2021 20:54 Відповісти
Нееее, там будет 5 слоев асфальта. Зеленых.
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16.03.2021 17:01 Відповісти
 
 