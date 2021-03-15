Спрос на металлопрокат в Украине вырос с начала года на 19%, – "Укрметаллургпром"

Украинские предприятия в январе-феврале 2021 года увеличили потребление металлопроката на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 766 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении объединения "Укрметаллургпром".

Как сообщается, в январе-феврале 2021 года украинскими металлургическими предприятиями произведено 3,15 млн тонн металлопроката (100,3% относительно аналогичного периода 2020 года), из которых, по информации В.С.К.ГРУП, экспортировано порядка 2,49 млн тонн, или 79,2%. В аналогичном периоде 2020 года доля экспорта составляла около 84,7% (2,66 млн тонн при общем производстве металлопроката 3,14 млн тонн).

Доля полуфабрикатов в экспортных поставках за два месяца 2021 года составляет 48,84%, что несколько ниже показателя периода январь-февраль 2020 года (50,34%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за два месяца 2021 года соизмеримо заметно выше показателя аналогичного периода 2020 года (35,97% и 30,55% соответственно). Доля же сортового проката в экспортных поставках за два месяца 2021 года заметно уступает показателю аналогичного периода 2020 года (15,20% в 2021 году по сравнению с 19,11% 2020 года).

В январе-феврале 2021 года емкость внутреннего рынка составляла 766 тыс. тонн металлопроката, из которых 110 тыс. тонн, или 14,4%, приходится на импорт. В аналогичном периоде 2020 емкость внутреннего рынка была 645,3 тыс. тонн, из которых 163,3 тыс. тонн, или 25,3%, импортировано. Таким образом, за два месяца 2021 года наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка относительно января-февраля 2020 года на 18,7%, с одновременным сокращением доли импортной составляющей на 10,95%.

Структура импорта за два месяца 2021 года характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (54,55% и 42,82% соответственно; в январе-феврале 2020 года, наоборот, наблюдалось доминирование сортового проката над плоским (соответственно, 54,87% и 42,56%).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-феврале 2021 года, по данным В.С.К.ГРУП, являются страны Европейского союза (29,9%), остальной Европы (23,5%) и страны Ближнего Востока (9,9 %).

Среди металлургических импортеров за два месяца 2021 года первое место занимает СНГ (53,3%), на втором ЕС - 27 (24,9%), на третьем - страны Азии (11,6%).