"Нафтогаз" подписал меморандум о добыче газа на шельфе Черного моря с израильской компанией

НАК "Нафтогаз Украины" подписал меморандум о взаимопонимании для возможной геологической разведки углеводородов в украинской части Черного моря с израильской Naphtha Petroleum Corp.

Как сообщает пресс-служба НАК, Naphtha имеет финансовые возможности и положительный опыт работы в США и на шельфе Израиля (восточная часть Средиземного моря).

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании компании договорились, что кроме Черного моря они также будут изучать возможности для сотрудничества в других проектах по разведке и добыче углеводородов в Украине.

"После недавно объявленного партнерства с компанией OMV Petrom, которая достоверно является наиболее активным игроком по разведке и разработке Черноморского шельфа, новое партнерство еще больше усилит наши амбиции в этом регионе в будущем", – отметил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Он напомнил, что Naphtha является управляющей компанией и собственником паевого инвестиционного фонда Isramco Negev 2, LP, который имеет мажоритарные права на долевое участие в расходах на разработку и эксплуатацию газового месторождения Tamar мощностью 13 трлн куб. футов в восточной части Средиземного моря вместе с другими владельцами прав на долевое участие – компанией Chevron (оператор месторождения) и компанией Delek Drilling.

Как сообщалось, в феврале НАК "Нафтогаз Украины" подписал меморандум с румынской компанией OMV Petrom о сотрудничестве при реализации совместных проектов по разведке и добыче газа в Украине.

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. Ранее обсуждались различные варианты привлечения инвесторов к разработке шельфа и даже был проведен конкурс на один из участков, но его результаты отменили.

В "Нафтогазе" заявили о готовности начать исследования на шельфе в кратчайшие сроки, оценив инвестиции в первый год работы на шельфе в $40 млн.

В то же время глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отметил, что для работы в рамках освоения шельфа Черного моря НАК предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота Российской Федерации.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб. м природного газа в год.

Напомним, в январе Государственная служба геологии и недр Украины выдала "Нафтогазу" 20 специальных разрешений сроком на 30 лет на геологическое изучение с дальнейшей добычей углеводородов на площадях "Скифская" и "Дельфин", расположенных на шельфе Черного моря.