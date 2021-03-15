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Продажи персональных компьютеров вырастут из-за пандемии еще на 18%, – IDC

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Продажи персональных компьютеров вырастут из-за пандемии еще на 18%, – IDC

Мировые поставки персональных компьютеров увеличатся на 18,2% в 2021 году – до 357,4 млн штук, тогда как по итогам прошлого года рост составил 12,9%.

Об этом свидетельствует прогноз исследовательской компании International Data Corporation (IDC), передает Интерфакс-Украина.

Аналитики IDC отмечают, что "спрос на ПК во всем мире остается высоким и в некоторых случаях достигает рекордных уровней", несмотря на повторное открытие экономик многих стран после "второй волны" пандемии COVID-19.

"Самыми мощными двигателями спроса по-прежнему являются потребители и студенты, которым необходимы надежные системы для продуктивной работы и связи, а также обновления компьютерного оборудования компаниями", – отмечается в сообщении.

По оценкам IDC, совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж ПК в период 2020-2025 годов будут составлять 2,5%.

При этом проблемы с поставками комплектующих для ПК остаются, особенно это касается чипов. Тем не менее, аналитики ожидают, что к середине 2021 года ситуация сбалансируется, в том числе за счет расширения производственных мощностей поставщиков.

"Потребительский спрос резко вырос, и хотя этот повышенный спрос не сохранится после 2021 года, ожидается, что поставки ПК останутся намного выше, чем до пандемии", – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, это обусловлено тем, что потребители продолжают переносить расходы из других категорий в сферу технологий, а такие виды деятельности, как игры, помогают стимулировать рынок.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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