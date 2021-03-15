Минкульт утвердил 147 историко-архитектурных опорных планов городов

Уже утверждены 147 историко-архитектурных опорных планов (ИАОП) городов, еще 35 находятся на рассмотрении в Минкультуры, в том числе городов Винница, Киев, Кропивницкий и Луцк.

Об этом замминистра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Светлана Фоменко сообщила в интервью Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что постановлением Кабинета министров "Об утверждении Списка исторических населенных мест Украины" статус "исторических" городов присвоен 401 населенному пункту.

"Не все действующие историко-архитектурные опорные планы (ИАОП) релевантны ситуации, поэтому нуждаются в доработке. Например, у Одессы есть утвержденный ИАОП, им определены границы, но не четко прописаны режимы использования, высоты и плотности застройки, в частности, возможно строительство по фасадным отметкам", – сообщила Фоменко.

Как сообщалось, согласно закону "О регулировании градостроительной деятельности", для населенных пунктов, занесенных в Список исторических населенных мест Украины, в пределах определенных исторических ареалов в составе генерального плана населенного пункта определяются режимы регулирования застройки и разрабатывается историко-архитектурный опорный план, в котором указывается информация об объектах культурного наследия.